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"Локомотив" не ведет переговоров по продлению контракта с Фернандешем с апреля

Руководство московского "Локомотива" с 9 апреля не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешом. Летом футболист может стать свободным агентом.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин недоволен сложившейся ситуацией, так как хотел бы оставить португальца в команде. Сам Фернандеш также предпочел бы продолжить карьеру в Москве.

Вернуть Фернандеша намерен турецкий "Бешикташ". Представители стамбульского клуба уже провели переговоры с полузащитником. Португальцу предложили трехлетний контракт, сумма зарплаты не разглашается.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел за "Локомотив" 41 матч и забил 14 голов. Болельщики признали его лучшим футболистом клуба по итогам голосования.

Sport24
Теги: Фернандеш Локомотив
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