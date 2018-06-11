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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Локомотив" не ведет переговоров по продлению контракта с Фернандешем с апреля
Руководство московского "Локомотива" с 9 апреля не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешом. Летом футболист может стать свободным агентом.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин недоволен сложившейся ситуацией, так как хотел бы оставить португальца в команде. Сам Фернандеш также предпочел бы продолжить карьеру в Москве.
Вернуть Фернандеша намерен турецкий "Бешикташ". Представители стамбульского клуба уже провели переговоры с полузащитником. Португальцу предложили трехлетний контракт, сумма зарплаты не разглашается.
В прошедшем сезоне Фернандеш провел за "Локомотив" 41 матч и забил 14 голов. Болельщики признали его лучшим футболистом клуба по итогам голосования.
Sport24
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин недоволен сложившейся ситуацией, так как хотел бы оставить португальца в команде. Сам Фернандеш также предпочел бы продолжить карьеру в Москве.
Вернуть Фернандеша намерен турецкий "Бешикташ". Представители стамбульского клуба уже провели переговоры с полузащитником. Португальцу предложили трехлетний контракт, сумма зарплаты не разглашается.
В прошедшем сезоне Фернандеш провел за "Локомотив" 41 матч и забил 14 голов. Болельщики признали его лучшим футболистом клуба по итогам голосования.
Sport24
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