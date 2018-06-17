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Дмитрий Сычев продолжит выступать за фарм-клуб "Локомотива"

Российский нападающий Дмитрий Сычев продолжит выступать за клуб "Казанка".

34-летний Сычев вернулся в "Локомотив" в июле прошлого года и вошел в состав "Казанки", которая является фарм-клубом "Локо".

"Желание играть есть, буду продолжать выступать за "Казанку", - цитирует Сычева ТАСС.
Теги: Сычев
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