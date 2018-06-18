Официально: футбольного клуба "Амкар" больше нет

Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование.Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.– вопрос владельцу пермского клуба Геннадию Шилову.– Нет, не будет. Финансирования нет.– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?– Да, на игроков спрос есть.