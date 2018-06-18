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Официально: футбольного клуба "Амкар" больше нет

Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование.

Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.

– Будет ли "Амкар" заявляться в ПФЛ? – вопрос владельцу пермского клуба Геннадию Шилову.

– Нет, не будет. Финансирования нет.

– То есть клуб прекращает свое существование?

– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?

– Есть ли спрос на футболистов "Амкара"?

– Да, на игроков спрос есть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Амкар
Сегодня, 11:04
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15
(3)
№15 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
надо срочно увеличивать лигу и ужесточать лимит на легионеров, так же увеличить финансирование клубов из гос.бюджета

и отменить пенсию и на сэкономленные средства развивать футбол в северных регионах
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Так значит у Амкара есть частный владелец, а жил он полностью за счет бюджета?! Это значит, что и плюшки от продажи деревянного имущества получит не бюджет, а какие-то владельцы. Ведь клуб не банкротится и соответственно кредиторы не предъявляют требований.
Класс!!!
Государство вложило сотни миллионов, а прибыль получили частники. Это по-нашему!!!
Ребята из РФС, вы - супер!!!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: Ville СПб (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: coban
Ну да. Один город..Одна команда.. и та говно..Да?

да!!!


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:35) #
  • -2
  •  (2)
online

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Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:26) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо срочно увеличивать лигу и ужесточать лимит на легионеров, так же увеличить финансирование клубов из гос.бюджета


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№10 Написал: елена сизова_2 (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (1)

Жаль конечно...Но
Все таки Амкар какой-никакой бренд (логотип-цвета),и как всякий бренд может полежать на полочке два-три года и опять быть востребованным,примеры есть.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 11:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Аминь.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 11:18) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
В росии вообще должны запретить футбол, чтобы не позорить эту замечательную игру своим присутствием.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:15) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, не очень нравился Амкар, но такой судьбы ему не желал
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:13) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Предлагаю почтить память покойного вставанием.
Цитата: Ville
Ура!!!

Ну да. Один город..Одна команда.. и та говно..Да?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
встаёт с колен страна огромная !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто вместо Амкара? анжуйцы?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
R.I.P.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (9)
online

Ура!!!


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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