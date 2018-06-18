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Румынский форвард "Краснодара" Иван может перейти в австрийский "Рапид"

Форвард "Краснодара" Андрей Иван попал в сферу интересов "Рапида", сообщает издание Sporx.

Венский клуб планирует арендовать 21-летнего румына, тогда как "Краснодар" намерен продать его за 1,5 миллиона евро. Переговоры проходят тяжело.

Год назад "Краснодар" приобрел Ивана у "Университатя Крайова" за 4 млн.

В минувшем чемпионате России нападающий провел на поле в общей сложности лишь 32 минуты.
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:01
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№1 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Конечно надо или продать, или в аренду отдать !!
Не гоже молодого, амбициозного игрока мариновать на лавке !!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
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