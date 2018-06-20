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Источник: Жоаозиньо перейдет в тульский "Арсенал"
Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо на правах свободного агента перейдет в тульский "Арсенал", утверждают "Известия".
"Переговоры с агентами игрока о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально, - ссылаются "Известия" на источник в клубе.
В прошлом сезоне Жоаузинью провел за "Краснодар" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах.
Напомним, что Жоаозиньо работал с главным тренером "Арсенала" Олегом Кононовым в "Краснодаре".
"Переговоры с агентами игрока о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально, - ссылаются "Известия" на источник в клубе.
В прошлом сезоне Жоаузинью провел за "Краснодар" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи во всех турнирах.
Напомним, что Жоаозиньо работал с главным тренером "Арсенала" Олегом Кононовым в "Краснодаре".
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