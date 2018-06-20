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Новости партнеров

Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский

Юрмальский "Спартак" взял в аренду у московского "Спартака" нападающего Дениса Давыдова.

Договор аренды будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019.

Давыдов – воспитанник красно-белых. Он провел за дубль "Спартака" 24 матча, в которых забил 12 мячей.

ФК "Спартак"
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 18:51
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14
(1)
№14 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
это динамовец, который вчера

...первый гол сделал))))
Только он СПАРТАКОВЕЦ, а не как ваши Кучаевы - Рязань косопузая... или не как Чалов - вот он именно "Фе-Ка Йуный динамовец" joy
Лошади тупеют просто реактивно


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Египетский вернблюм

Зобнина видел?

это динамовец, который вчера пеналь привёз?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№12 Написал: stainless (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Ты хоть в курсе, что там главтренер бывший тренер дубля ЦСКА Гришин, а помогает ему наш экс-игрок Цауня?)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Gor68
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Gor68
Ну, а Головин, Кучаев, или хотя бы Чалов у вас есть?

Зобнина видел? А пас Кутепова? А Тимофеева в основном составе? 14 игр только в РПЛ за год. Или хотя бы Мамина? При том, что у нас с составом всегда нормально, а не как у нищих некоторых... У вас там где Жамалетдинов? joy Привет передай Чернову, который несколько лет по арендам болтался у спартаковских тренеров да Короваеву. Два лучших выпускника. Маслов тоже привет из Тарасовки вам передает.
Жопой как смотрели футбол - так и смотрят

Зобнина видел. Только какое он имеет отношение к спартаковской академии, не понял. smile Кутепов действительно пасы иногда раздает. Вот только в защите в каждом матче "привозит". Но этот может и научится еще чему. Тем более, рядом с "дядькой" Игнашевичем, который за него сзади "пашет".А кто такие Тимофеев и Мамин, нам всем еще предстоит узнать. Пока их имена о чем-то говорят только специалистам и особо "продвинутым" болельщикам "народной команды". wink

так Зобнин академия Коноплева, Кутепов - тоже. Тимофеев - этому молодому уж через полгода 25 (молодой, блин), Мамин...парень с урала, у которого аж целая 1 игра за основу и целых минуты 2 в ней.ничего не скажешь.воспитанники
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№10 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Gor68
Ну, а Головин, Кучаев, или хотя бы Чалов у вас есть?

Зобнина видел? А пас Кутепова? А Тимофеева в основном составе? 14 игр только в РПЛ за год. Или хотя бы Мамина? При том, что у нас с составом всегда нормально, а не как у нищих некоторых... У вас там где Жамалетдинов? joy Привет передай Чернову, который несколько лет по арендам болтался у спартаковских тренеров да Короваеву. Два лучших выпускника. Маслов тоже привет из Тарасовки вам передает.
Жопой как смотрели футбол - так и смотрят

Зобнина видел. Только какое он имеет отношение к спартаковской академии, не понял. smile Кутепов действительно пасы иногда раздает. Вот только в защите в каждом матче "привозит". Но этот может и научится еще чему. Тем более, рядом с "дядькой" Игнашевичем, который за него сзади "пашет".А кто такие Тимофеев и Мамин, нам всем еще предстоит узнать. Пока их имена о чем-то говорят только специалистам и особо "продвинутым" болельщикам "народной команды". wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Это который Месси?

Да, не потянул Федун зарплату.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:30) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Ну, а Головин, Кучаев, или хотя бы Чалов у вас есть?

Зобнина видел? А пас Кутепова? А Тимофеева в основном составе? 14 игр только в РПЛ за год. Или хотя бы Мамина? При том, что у нас с составом всегда нормально, а не как у нищих некоторых... У вас там где Жамалетдинов? joy Привет передай Чернову, который несколько лет по арендам болтался у спартаковских тренеров да Короваеву. Два лучших выпускника. Маслов тоже привет из Тарасовки вам передает.
Жопой как смотрели футбол - так и смотрят


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Победоносный Зенит
Это который Месси?

Он самый. Лучший выпускник "лучшей в России академии" за последние лет 5-7. smile

Цитата: Египетский вернблюм
Нет, литовский Базелюк.

Хорошее сравнение, браво. Ну, а Головин, Кучаев, или хотя бы Чалов у вас есть? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
24 всего, до 30 надежду все таки подаст..

Согласен.Промесу 26,раскрываться начал примерно в 24.Если у Давыдова постоянная игровая практика будет в основе,уверен,он потом будет в основе Спартака!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:13) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
это "русский Месси"?

Нет, литовский Базелюк. Кстати, спасибо вам за Маслова - он нам пригодится))) Он-то не в аренде


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ответный подгон за Еременко
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это который Месси?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (6)

это "русский Месси"?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (3)

24 всего, до 30 надежду все таки подаст..... уверен, в одном матчи и то против спартака..... гнать надо его вообще!!!! не понимаю что можно делать ему в спартаке
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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