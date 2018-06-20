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Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский
Юрмальский "Спартак" взял в аренду у московского "Спартака" нападающего Дениса Давыдова.
Договор аренды будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019.
Давыдов – воспитанник красно-белых. Он провел за дубль "Спартака" 24 матча, в которых забил 12 мячей.
ФК "Спартак"
Договор аренды будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019.
Давыдов – воспитанник красно-белых. Он провел за дубль "Спартака" 24 матча, в которых забил 12 мячей.
ФК "Спартак"
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