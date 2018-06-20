Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский

Юрмальский "Спартак" взял в аренду у московского "Спартака" нападающего Дениса Давыдова.Договор аренды будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019.Давыдов – воспитанник красно-белых. Он провел за дубль "Спартака" 24 матча, в которых забил 12 мячей.