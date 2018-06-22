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СМИ: Жемалетдинов перешел в "Локомотив"

"Локомотив" подписал нападающего Рифата Жемалетдинова из "Рубина", сообщили РИА Новости два источника, близкие к ситуации.

"Футболист перешел в "Локомотив" и отправился с командой на сбор. Сегодня-завтра будет объявлено о трансфере", - сообщил источник.
Теги: Жемалетдинов Рубин Локомотив
Сегодня, 00:43
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(2)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С возвращением домой, Рифат.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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