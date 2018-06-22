СМИ: Жемалетдинов перешел в "Локомотив"

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00:25
Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода (4)
Валерий Газзаев о VAR: игра будет длиться пять часов, если останавливать ее после каждого спорного эпизода (4)
Вчера, 23:57
Хорхе Сампаоли: я бы не сказал, что 0:3 от Хорватии - это позор (1)
Хорхе Сампаоли: я бы не сказал, что 0:3 от Хорватии - это позор (1)
Вчера, 23:47
Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать (1)
Златко Далич: мы не слишком гордимся победой над Аргентиной, нам еще предстоит работать (1)
Вчера, 23:19
Лука Модрич признан лучшим игроком матча
Лука Модрич признан лучшим игроком матча
Вчера, 22:53
Cборная Хорватии в Нижнем Новгороде уничтожила Аргентину (88)
Cборная Хорватии в Нижнем Новгороде уничтожила Аргентину (88)
Вчера, 22:37
Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге (1)
Красно-белое нашествие. Перуанцы в Екатеринбурге (1)
Вчера, 20:39
Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков (2)
Рикардо Гарека: сожалеем, что сходим с пробега и больше не порадуем наших невероятных болельщиков (2)
Вчера, 20:09
Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу (1)
Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу (1)
Вчера, 20:04
Сборная России поздравила Виктора Цоя с днем рождения (4)
Сборная России поздравила Виктора Цоя с днем рождения (4)
Вчера, 19:53
Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу (5)
Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Перу (5)
Вчера, 19:06
Геннадий Орлов - Смолову: куда ты поедешь с такой игрой? (31)
Геннадий Орлов - Смолову: куда ты поедешь с такой игрой? (31)
Вчера, 18:29
Массимо Каррера: Игнашевич может многому научить Кутепова (1)
Массимо Каррера: Игнашевич может многому научить Кутепова (1)
Вчера, 18:21
Трент Сэйнсбери: нас отлично поддерживали. В такие моменты гордишься, что ты австралиец (1)
Трент Сэйнсбери: нас отлично поддерживали. В такие моменты гордишься, что ты австралиец (1)
Вчера, 18:13
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
Вчера, 18:06
Дания – Австралия: фотоотчет встречи
Дания – Австралия: фотоотчет встречи
Вчера, 17:43
Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится (6)
Кристиан Эриксен: система VAR дважды подряд против нас, теперь она мне не очень нравится (6)
Вчера, 17:37
Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет (1)
Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет (1)
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Франция – Перу: стали известны стартовые составы
Франция – Перу: стали известны стартовые составы
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Сборные Дании и Австралии сыграли вничью (8)
Сборные Дании и Австралии сыграли вничью (8)
СМИ: Жемалетдинов перешел в "Локомотив"
"Локомотив" подписал нападающего Рифата Жемалетдинова из "Рубина", сообщили РИА Новости два источника, близкие к ситуации.
"Футболист перешел в "Локомотив" и отправился с командой на сбор. Сегодня-завтра будет объявлено о трансфере", - сообщил источник.
"Футболист перешел в "Локомотив" и отправился с командой на сбор. Сегодня-завтра будет объявлено о трансфере", - сообщил источник.
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