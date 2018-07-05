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Виктор Гончаренко: Бекао силен физически и обладает неплохой скоростью

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке клуба Родриго Бекао.

"Мы ищем исполнителей практически в каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом.

По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку России и старту чемпионата", - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.
Теги: Гончаренко ЦСКА
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