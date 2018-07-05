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Федор Смолов может оказаться в "Локомотиве"

Этим летом 28-летний форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может перейти в "Локомотив".

После окончания сезона-2017/18 железнодорожники расстались с 30-летним португальским нападающим Эдером (выступал на правах аренды, трансфер принадлежит французскому "Лиллю") и его 32-летним бразильским коллегой по амплуа Ари (тоже арендован, но у "Краснодара"), и если продление сотрудничества с первым еще возможно, то с вторым – практически исключено.

В этой ситуации в линии атаки у чемпионов России остаются 33-летний Фарфан (перуанец не смог провести третий матч группового турнира ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем), возвращенный из "Рубина" 21-летний Жемалетдинов и 29-летний Портнягин, у которого закончилась аренда в "Урале". Вероятно, для участия в трех турнирах (Лиге чемпионов, РПЛ и Кубке страны) этого мало.

Как стало известно "СЭ" из источников в агентских кругах, в "Локо" раздумывают над возможным приобретением Смолова. "Краснодар" при получении достойного предложения способен отпустить своего лучшего бомбардира. "Быкам" предстоит старт в Лиге Европы, тогда как железнодорожникам в Лиге чемпионов, что более привлекательно для футболиста.
Теги: Смолов Краснодар Локомотив Трансферы
Вчера, 22:00
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7
(3)
№7 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
переоценили парня,думаю теперь быки предел его мечтаний


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Вчера, 22:51) #
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  •  (4)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Сейчас его цена упадёт, по сравнению с тем же Дзюбой,

А ляжет карта чуть по-другому, загонит Федя хорватам, и начнется всеобщий хай и прославление. Ежели сборная не на отбой будет играть. Хорваты с данами себя особо не показали. ХЗ отчего, то ли не настроились на борьбу, то ли заезженные их лидеры после сезона.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Sever8689 Владимир (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кому этот распиаренный хлам нужен,
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Вчера, 22:26) #
  • +2
  •  (4)

да никуда он не уйдет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 22:23) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Довыеживался Галицкий!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 22:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Теперь он и тушинским не нужен. Довыёживался
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:13) #
  • +3
  •  (9)

Сейчас его цена упадёт, по сравнению с тем же Дзюбой, он на голову ниже как в буквальном, так и в переносном смысле.. И цена на него упадёт.. Надо было год назад продавать за разумные деньги..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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