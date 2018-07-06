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"Локомотив" не будет продлевать контракт с Тарасовым

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив". Срок действия его контракта с «железнодорожниками» истёк.

Сегодня, 5 июля, состоялось заседание трансферного комитета "Локомотива", на котором было принято решение не подписывать новый договор с Тарасовым. Таким образом, 31-летний футболист вынужден искать новый клуб.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Вместе с "железнодорожниками" он выигрывал чемпионат России (сезон-2017/18) и дважды побеждал в Кубке страны (2014/15 и 2016/17). В минувшем сезоне полузащитник провёл 24 матча в РФПЛ и забил 2 мяча.

"Чемпионат.сом"
Теги: Тарасов Локомотив
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