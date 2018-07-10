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Брайан Идову стал игроком "Локомотива"
Защитник сборной Нигерии Брайан Идову подписал трехлетний контракт с "Локомотивом".
Идову родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом он начинал заниматься в петербургской "Смене", привлекался к тренировкам с молодежной командой "Зенита".
В 2010 году игрок перешел в "Амкар", на протяжении трех лет выступал за молодежную команду. В 2013-м вернулся в Петербург и отыграл один сезон на правах аренды за "Динамо". В сезоне-2014/15 Идову окончательно закрепился в составе "Амкара".
ФК "Локомотив"
Идову родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом он начинал заниматься в петербургской "Смене", привлекался к тренировкам с молодежной командой "Зенита".
В 2010 году игрок перешел в "Амкар", на протяжении трех лет выступал за молодежную команду. В 2013-м вернулся в Петербург и отыграл один сезон на правах аренды за "Динамо". В сезоне-2014/15 Идову окончательно закрепился в составе "Амкара".
ФК "Локомотив"
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