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Брайан Идову стал игроком "Локомотива"

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову подписал трехлетний контракт с "Локомотивом".

Идову родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом он начинал заниматься в петербургской "Смене", привлекался к тренировкам с молодежной командой "Зенита".

В 2010 году игрок перешел в "Амкар", на протяжении трех лет выступал за молодежную команду. В 2013-м вернулся в Петербург и отыграл один сезон на правах аренды за "Динамо". В сезоне-2014/15 Идову окончательно закрепился в составе "Амкара".

ФК "Локомотив"
Теги: Идову Локомотив Трансферы
Сегодня, 20:13
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16
(1)
№16 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Боже, Спартак храни
Цитата: Он_вам_не_димон
Только такие трансферы и светят

...сказал укроп и задумчиво посмотрел на трансферы Укропии. Туда просто бегом бегут звезды мирового футбола? Или даже оттуда - теперь даже бежать - некому?


Чемпионат Украины в последнее время совершенно
невозможно смотреть,полное уныние...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№15 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Он_вам_не_димон
Только такие трансферы и светят

...сказал укроп и задумчиво посмотрел на трансферы Укропии. Туда просто бегом бегут звезды мирового футбола? Или даже оттуда - теперь даже бежать - некому?


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 21:34) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Только такие трансферы и светят ройсе
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002
Да у него питерская прописка , вы че ? Местный он , наш

Играет он за Нигерию, если ты не знал.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Добро пожаловать.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№11 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
аммиак-карбомид пошел по рукам...
- Зря не поддержали Пермь, хотя негатива в клубе было немало... rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Норм. Плюс бесплатный.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Да у него питерская прописка , вы че ? Местный он , наш

"Легионер - футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 20:32) #
  • -6
  •  (8)
online

Бараян ийдову в нетудову


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:31) #
  • -5
  •  (5)
online

Да у него питерская прописка , вы че ? Местный он , наш


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
неплохой игрок да и ещё и с паспортом

легионер (заигран за Нигерию) , можем новосельтуша подогнать, вот у него паспорт innocent


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Черный Лис
Цитата: anonymous
так он родился и вырос в России, неужели он легионером считается?

Конечно считается, раз заигран за Нигерию.

не знал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
так он родился и вырос в России, неужели он легионером считается?

Конечно считается, раз заигран за Нигерию.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: tiki
Цитата: anonymous
неплохой игрок да и ещё и с паспортом

каким?у нас разве считается игрок чужой сборной, пусть даже с нашим гражданством, нашим гражданином для РФПЛ? вроде как не считается

так он родился и вырос в России, неужели он легионером считается?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
неплохой игрок да и ещё и с паспортом

каким?у нас разве считается игрок чужой сборной, пусть даже с нашим гражданством, нашим гражданином для РФПЛ? вроде как не считается


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (8)

неплохой игрок да и ещё и с паспортом
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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