Брайан Идову стал игроком "Локомотива"

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову подписал трехлетний контракт с "Локомотивом".Идову родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом он начинал заниматься в петербургской "Смене", привлекался к тренировкам с молодежной командой "Зенита".В 2010 году игрок перешел в "Амкар", на протяжении трех лет выступал за молодежную команду. В 2013-м вернулся в Петербург и отыграл один сезон на правах аренды за "Динамо". В сезоне-2014/15 Идову окончательно закрепился в составе "Амкара".