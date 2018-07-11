Агент: у Рыжикова есть предложения из Голландии, Бельгии и первой лиги Китая

Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" – фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Плюс есть вариант с клубом из первой лиги Китая.