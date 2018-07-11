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Агент: у Рыжикова есть предложения из Голландии, Бельгии и первой лиги Китая

Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" – фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Плюс есть вариант с клубом из первой лиги Китая.
Теги: Рыжиков
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