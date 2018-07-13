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Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в сферу интересов "Лацио", сообщает итальянский источник.

28-летний футболист нравится спортивному директору "Лацио" Игли Таре, который хотел его переезда в римский клуб еще шесть лет назад, после Евро-2012.

Таре включил Дзагоева в список кандидатов на замену Фелипе Андерсону, который продолжит карьеру в "Вест Хэме". Кандидатами также являются такие футболисты, как Алехандро Гомес ("Аталанта"), Луан ("Гремио") и Джердан Шакири ("Сток Сити").

Источник оценивает трансферную стоимость Дзагоева примерно в 15 миллионов евро. На ЧМ-2018 Алан принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности порядка 45 минут, и отметился одной голевой передачей.

LazioPress.it.
Теги: Дзагоев Лацио ЦСКА
Сегодня, 12:30
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(2)
№10 Написал: Александр Александров_3 (Сегодня, 13:08) #
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Сибирячок,
это санта-барбара )) годами длится .щас еще головин новую роль получил
Регистрация: 10.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 13:03) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща всех купят. Бедная страна - с кем останемся?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сиди уже тут


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:01) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не может. Это фантастика.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: AnK. (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит анекдоты травить! Дзагоев здесь играет через раз. Кому он там нужен?!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да не будет он нигде там играть... он в ЦСКА-то постоянно лечится, а там с такой травмоподверженностью - никогда никуда не выбьешься. Наглядный пример - Черышев. Таланта море, а выплеск - тазик. И все из-за травм...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Marlboro131994,
Просто бред сивой кабылы ,что он через 6 лет стал лучше играть ???
По поводу кабылы конечно вам лучше знать...
Для меня тема закрыта.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kent71
Началось...и так по кругу
Офигеть вот оказывается что нужно чтобы понравится,один выполненный штрафной и все сразу нравиться уже...

То есть прочитать на пару слов дальше и узнать, что им интересовались после евро 2012 совсем лень...
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (8)

Уже лет 7все переходит вместе с Акинфеевым,за такие бабки, Гинер бы этот хрусталь на руках до аэропорта донёс))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Началось...и так по кругу
Офигеть вот оказывается что нужно чтобы понравится,один выполненный штрафной и все сразу нравиться уже...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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