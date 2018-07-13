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СМИ: "Локомотив" за 1 млн евро выкупит у "Лилля" Эдера

Нападающий Эдер в ближайшее время может подписать полноценный контракт с "Локомотивом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Московский клуб близок к соглашению с "Лиллем" по трансферу португальца.

Сумма компенсации за переход игрока, вероятно, составит 1 миллион евро.
Теги: Эдер Локомотив Лилль Трансферы
Вчера, 22:44
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(3)
№3 Написал: anonymous (Вчера, 23:21) #
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online

за лям нормальный форвард
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну так он не просто голы забивает а чемпионские ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Вчера, 23:07) #
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Болеет за:
«Факел»
Нахер этот хромоногий Абелардо нужен? 4 гола в 18 матчах для команды чемпиона это самое то))))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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