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Вчера, 23:43
ФИФА оштрафовала Футбольный союз Хорватии (1)
ФИФА оштрафовала Футбольный союз Хорватии (1)
Вчера, 23:31
Роман Зобнин стал самым обыгрываемым на ЧМ-2018 (6)
Роман Зобнин стал самым обыгрываемым на ЧМ-2018 (6)
Вчера, 23:18
Станислав Черчесов: если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает (1)
Станислав Черчесов: если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает (1)
Вчера, 22:44
СМИ: "Локомотив" за 1 млн евро выкупит у "Лилля" Эдера (3)
СМИ: "Локомотив" за 1 млн евро выкупит у "Лилля" Эдера (3)
Вчера, 22:27
"Енисей" очень оригинальным способом представил Дугалича (3)
"Енисей" очень оригинальным способом представил Дугалича (3)
Вчера, 21:53
"Реал" выступил с заявлением по поводу Неймара (3)
"Реал" выступил с заявлением по поводу Неймара (3)
Вчера, 21:46
Ульяновский стадион "Труд" в июле получит имя Льва Яшина (1)
Ульяновский стадион "Труд" в июле получит имя Льва Яшина (1)
Вчера, 21:30
Криштиану Роналду прилетит в Турин в понедельник
Криштиану Роналду прилетит в Турин в понедельник
Вчера, 21:21
Антон Бурдасов: в финале ЧМ-2018 буду болеть за Францию, точно не за хорватов, из-за последних их действий
Антон Бурдасов: в финале ЧМ-2018 буду болеть за Францию, точно не за хорватов, из-за последних их действий
Вчера, 21:07
Новички ЦСКА определились с игровыми номерами (14)
Новички ЦСКА определились с игровыми номерами (14)
Вчера, 20:29
Георгий Черданцев и Юрий Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018 (13)
Георгий Черданцев и Юрий Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018 (13)
Вчера, 19:43
Джанни Инфантино: результаты использования системы видеоповторов однозначно положительные
Джанни Инфантино: результаты использования системы видеоповторов однозначно положительные
Вчера, 19:03
"Рубин" объявил об уходе Бергстрема
"Рубин" объявил об уходе Бергстрема
Вчера, 18:45
Артем Дзюба и Дэдпул записали послание Кокорину (видео) (10)
Артем Дзюба и Дэдпул записали послание Кокорину (видео) (10)
Вчера, 18:25
На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов (1)
На финал ЧМ-2018 прибудут более десяти иностранных президентов (1)
Вчера, 18:19
Уилл Смит: Неймар - суперактер
Уилл Смит: Неймар - суперактер
Вчера, 17:42
Французские болельщики не столкнулись с проблемами в России во время пребывания на ЧМ-2018
Французские болельщики не столкнулись с проблемами в России во время пребывания на ЧМ-2018
Вчера, 17:07
Семен Павличенко: тронули слезы Дзюбы в прямом эфире
Семен Павличенко: тронули слезы Дзюбы в прямом эфире
Вчера, 16:47
Александр Точилин: "Сочи" придется привыкать к южному климату после Санкт-Петербурга (2)
Александр Точилин: "Сочи" придется привыкать к южному климату после Санкт-Петербурга (2)
Вчера, 16:36
Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было (1)
Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было (1)
Вчера, 16:26
Болельщики сборных Франции и Хорватии проведут матч на Красной площади перед финалом ЧМ (1)
Болельщики сборных Франции и Хорватии проведут матч на Красной площади перед финалом ЧМ (1)
Вчера, 16:19
Александер Чеферин: знал, что ЧМ-2018 пройдёт на высоком уровне, и всё равно был приятно удивлён
Александер Чеферин: знал, что ЧМ-2018 пройдёт на высоком уровне, и всё равно был приятно удивлён
Вчера, 15:41
Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола (9)
Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола (9)
Вчера, 14:47
Роберто Карлос: "Анжи" до сих пор в моем сердце (1)
Роберто Карлос: "Анжи" до сих пор в моем сердце (1)
Вчера, 14:16
Сергей Брызгалов перешел в "Урал"
Сергей Брызгалов перешел в "Урал"
Вчера, 13:49
"Ливерпуль" активировал опцию выкупа Шакири у "Стока" за 13,5 млн фунтов, игрок проходит медосмотр (1)
"Ливерпуль" активировал опцию выкупа Шакири у "Стока" за 13,5 млн фунтов, игрок проходит медосмотр (1)
Вчера, 13:29
Агент: Куэва согласен на переезд в Россию, но "Краснодару" придется выложить за него 12 млн евро (6)
Агент: Куэва согласен на переезд в Россию, но "Краснодару" придется выложить за него 12 млн евро (6)
Вчера, 13:19
Станислав Черчесов: после поражения от Катара кому-то бутылкой чуть голову не разбил (19)
Станислав Черчесов: после поражения от Катара кому-то бутылкой чуть голову не разбил (19)
СМИ: "Локомотив" за 1 млн евро выкупит у "Лилля" Эдера
Нападающий Эдер в ближайшее время может подписать полноценный контракт с "Локомотивом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Московский клуб близок к соглашению с "Лиллем" по трансферу португальца.
Сумма компенсации за переход игрока, вероятно, составит 1 миллион евро.
Московский клуб близок к соглашению с "Лиллем" по трансферу португальца.
Сумма компенсации за переход игрока, вероятно, составит 1 миллион евро.
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