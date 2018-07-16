Форвард "Зенита" Дмитрий Полоз будет тренироваться с "Рубином". 27-летний футболист получил разрешение на работу с казанской командой.Клубы ведут переговоры об условиях аренды.В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе петербургского клуба, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.