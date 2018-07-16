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Дмитрий Полоз будет тренироваться с "Рубином"

Форвард "Зенита" Дмитрий Полоз будет тренироваться с "Рубином". 27-летний футболист получил разрешение на работу с казанской командой.

Клубы ведут переговоры об условиях аренды.

В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе петербургского клуба, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Полоз Рубин
Сегодня, 17:09
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(1)
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
вот и хорошо, у Бердыева заиграет, его игрок!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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