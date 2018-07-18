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Вагнер Лав: ЦСКА всегда будет в моем сердце

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав поделился эмоциями после товарищеского матча с ЦСКА. Напомним, бразилец сейчас выступает за "Бешикташ".

"Эмоции от матча с ЦСКА зашкаливают. Я уже столько времени не играю за ЦСКА, но сейчас снова встретился со всеми. Я бы очень хотел играть за ЦСКА, но сегодня мне предстояло играть против. Это футбол, зачастую не мы выбираем нашу судьбу.

Хотел бы пожелать ЦСКА дальнейших успехов. Чтобы команда побеждала во всех турнирах. Я действительно буду болеть за клуб. ЦСКА всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал ЦСКА на YouTube.
Теги: Вагнер Лав ЦСКА
Сегодня, 09:40
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6
(1)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 10:27) #
  • 0
  •  (0)
online

Кому только не клялась в любви эта профилактика с косичками)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: tantara002 (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Батька
Палмейрас всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Палмейрас

Фламенго всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Фламенго

Шаньдун Лунэн всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Шаньдун Лунэн

Коринтиас всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Коринтиас

Монако всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Монако

Аланьяспор всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Аланьяспор

Бешикташ всегда будет в моем сердце, это мой ПЕРВЫЙ дом", – цитирует Лава канал Бешикташ

laughing


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 09:50) #
  • +1
  •  (7)

Палмейрас всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Палмейрас

Фламенго всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Фламенго

Шаньдун Лунэн всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Шаньдун Лунэн

Коринтиас всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Коринтиас

Монако всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Монако

Аланьяспор всегда будет в моем сердце, это мой второй дом", – цитирует Лава канал Аланьяспор

Бешикташ всегда будет в моем сердце, это мой ПЕРВЫЙ дом", – цитирует Лава канал Бешикташ
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:49) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
судя по коментам ниже, болелам Спартака всё ещё печёт после голов Вагнера laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:47) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: tantara002
Нападающий "Коринтианса" Вагнер Лав рассказал об удивительном приветствии со стороны президента московского ЦСКА Евгения Гинера. По словам бразильца, при встрече он норовит поцеловать в губы.
Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы. Когда он в первый раз ко мне подошел, я подставил щеку. Пусть буду невоспитанным, но поцелуи в губы – не мое!"

smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (6)

Нападающий "Коринтианса" Вагнер Лав рассказал об удивительном приветствии со стороны президента московского ЦСКА Евгения Гинера. По словам бразильца, при встрече он норовит поцеловать в губы.
Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы. Когда он в первый раз ко мне подошел, я подставил щеку. Пусть буду невоспитанным, но поцелуи в губы – не мое!"


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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