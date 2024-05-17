"Я за то, чтобы Суперфинал перенесли в Петербург. В Москве на финал не придет полный стадион. Если бы "Балтика" согласилась, то в финансовом плане для них было бы лучше. Им будет удобно лететь в Санкт-Петербург, и стадион будет битком. С экономической точки зрения это интереснее, чем полупустые трибуны в "Лужниках", - заявил Червиченко.
В суперфинале Кубка России встретятся санкт-петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика". Матч планируется провести в "Лужниках" 2-го июня. "Зенит" завоевал путевку в суперфинал, одолев по пенальти московский ЦСКА после двух ничьих в основное время в финале Пути РПЛ.
"Балтика", в свою очередь, одержала минимальную победу над "Спартаком" в финале Пути регионов. В чемпионате России "Зенит" и "Балтика" занимают, соответственно, 2-е и 15-е места в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата.
Источник: "Metaratings"
Червиченко: я за то, чтобы финал Кубка России перенесли в Петербург, в финансовом плане для "Балтики" было бы лучше
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможности проведения суперфинала Кубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: официальный сайт "Зенита"