Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
2 - 2 2 2
НаполиЗавершен

Червиченко: я за то, чтобы финал Кубка России перенесли в Петербург, в финансовом плане для "Балтики" было бы лучше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможности проведения суперфинала Кубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Я за то, чтобы Суперфинал перенесли в Петербург. В Москве на финал не придет полный стадион. Если бы "Балтика" согласилась, то в финансовом плане для них было бы лучше. Им будет удобно лететь в Санкт-Петербург, и стадион будет битком. С экономической точки зрения это интереснее, чем полупустые трибуны в "Лужниках", - заявил Червиченко.

В суперфинале Кубка России встретятся санкт-петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика". Матч планируется провести в "Лужниках" 2-го июня. "Зенит" завоевал путевку в суперфинал, одолев по пенальти московский ЦСКА после двух ничьих в основное время в финале Пути РПЛ.

"Балтика", в свою очередь, одержала минимальную победу над "Спартаком" в финале Пути регионов. В чемпионате России "Зенит" и "Балтика" занимают, соответственно, 2-е и 15-е места в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата.

Источник: "Metaratings"

Андрей Червиченко Кубок России Зенит Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится