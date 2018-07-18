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Евгений Гинер: любой игрок, кого я попрошу, останется в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что на данный момент неизвестно, завершили ли карьеру 36-летние братья Алексей и Василий Березуцкие.
"Неизвестно. Я нахожусь в тяжелом положении. Я знаю твердо, что любой из игроков, кого я попрошу, останется в команде, подпишет контракт и будет из последних сил играть. У нас как была семейная атмосфера, так и остается. Посмотрим, что скажут ребята.
Когда кто-то чувствует, что не может дальше играть, то приходит ко мне и говорит об этом откровенно. Где-то игрок потенциально может подписать новое соглашение, тренироваться, сидеть на скамеечке и получать деньги. Но в ЦСКА такого нет. У нас все по-честному.
Уверен на 99 процентов, что, если я попрошу братьев или Сережу [Игнашевича], они подпишут чистые листы, где я смогу сам поставить сумму и срок контракта. Считаю, что это большое достижение клуба", - цитирует Гинера Sport24.ru.
"Неизвестно. Я нахожусь в тяжелом положении. Я знаю твердо, что любой из игроков, кого я попрошу, останется в команде, подпишет контракт и будет из последних сил играть. У нас как была семейная атмосфера, так и остается. Посмотрим, что скажут ребята.
Когда кто-то чувствует, что не может дальше играть, то приходит ко мне и говорит об этом откровенно. Где-то игрок потенциально может подписать новое соглашение, тренироваться, сидеть на скамеечке и получать деньги. Но в ЦСКА такого нет. У нас все по-честному.
Уверен на 99 процентов, что, если я попрошу братьев или Сережу [Игнашевича], они подпишут чистые листы, где я смогу сам поставить сумму и срок контракта. Считаю, что это большое достижение клуба", - цитирует Гинера Sport24.ru.
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