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Евгений Гинер: любой игрок, кого я попрошу, останется в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что на данный момент неизвестно, завершили ли карьеру 36-летние братья Алексей и Василий Березуцкие.

"Неизвестно. Я нахожусь в тяжелом положении. Я знаю твердо, что любой из игроков, кого я попрошу, останется в команде, подпишет контракт и будет из последних сил играть. У нас как была семейная атмосфера, так и остается. Посмотрим, что скажут ребята.

Когда кто-то чувствует, что не может дальше играть, то приходит ко мне и говорит об этом откровенно. Где-то игрок потенциально может подписать новое соглашение, тренироваться, сидеть на скамеечке и получать деньги. Но в ЦСКА такого нет. У нас все по-честному.

Уверен на 99 процентов, что, если я попрошу братьев или Сережу [Игнашевича], они подпишут чистые листы, где я смогу сам поставить сумму и срок контракта. Считаю, что это большое достижение клуба", - цитирует Гинера Sport24.ru.
Теги: Гинер ЦСКА Березуцкий В.
Сегодня, 15:34
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(8)
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Moonspell
Он что у них паспорта забирает!
Рабовладелец

ты что не в курсе того, что на переговорах он достает АК 47?
Про это Вагнер Лав еще в какомто вью упоминал

хули минусуете , олени ?

Лав якобы ещё в 2005 году собирался возвращаться в Бразилию, причем в Коринтианс и поехал в Россию, чтобы разорвать контракт. И тут его ждал прием, достойный сюжета нуара, т.е. голливудских криминальных драм 1940-х — 1950-х годов.

Президент ЦСКА вызвал его. Лав решил для того, чтобы расторгнуть контракт. Когда он вошел в комнату, то понял, что ничего подобного. На столе президента лежал автомат. И, по крайней мере, четыре вооруженных охранника находились рядом с ним. Как только Лав вошел в помещение, босс негромко, но зловеще что-то спросил. Переводчик, который сопровождал игрока, перевел: "Он спрашивает, вы действительно хотите уйти из ЦСКА"? Лав, обвел взглядом кабинет и понял, какой ответ ждет президент. Тогда он ответил:" Скажи ему, что это ложь. Конечно, я хочу остаться


ТЫЦ на конский ресурс.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
Цитата: Egorysche
по факту ситуация тяжёлая потому-что из-за травм выбыли Кучаев и Васин, и вариант даже ближайшего резерва в обороне попросту нет, поэтому кровь из носу нужны игроки которые тупо подстраховать бы смогли

Согласен. Хотя бы на полгода. Да и продажа Головина вообще не в тему.

А зряплату чем платить?..если только пальцами..)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№13 Написал: скальп (Сегодня, 16:58) #
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Похоже на агонию,а не на речь руководителя,много ты Вернблума,Тошича,Миланова упросил?Бабок не стало,прощай конюшня.
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№12 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 16:52) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Организация,которую я создал,построена на страхе.Аль Капоне
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 16:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Хитрый лис провоцирует братьев и Игнашевича. Он в тяжелом положении, а тут такое горе...
Теперь отказ от них будет воспринят как предательство крепкой еврейской семьи, где все друг-другу доверяют... за определенную сумму конечно).


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: украб (Сегодня, 16:30) #
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  •  (6)

женька вор давит всех авторитетом и игроков и судей, чуть что без пальца будут
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (2)

Папаша Гинер...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Egorysche
по факту ситуация тяжёлая потому-что из-за травм выбыли Кучаев и Васин, и вариант даже ближайшего резерва в обороне попросту нет, поэтому кровь из носу нужны игроки которые тупо подстраховать бы смогли

Согласен. Хотя бы на полгода. Да и продажа Головина вообще не в тему.


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Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Egorysche (Сегодня, 15:50) #
  • -1
  •  (3)

по факту ситуация тяжёлая потому-что из-за травм выбыли Кучаев и Васин, и вариант даже ближайшего резерва в обороне попросту нет, поэтому кровь из носу нужны игроки которые тупо подстраховать бы смогли
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:50) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Moonspell
Он что у них паспорта забирает!
Рабовладелец

ты что не в курсе того, что на переговорах он достает АК 47?
Про это Вагнер Лав еще в какомто вью упоминал
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
И надо добавить, а я умею просить :-)).

Ну а если серьёзно, он прав. Всё таки и братья и Игнашевич на особом положении. Я думаю он их не обидит, нормальную сумму впишет. Всегда с уважением о них говорит. Да и они конечно заслужили, не так много игроков так долго в одном клубе играют и причем именно играют, а не номер отбывают.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
поспокойнее как-то нужно уже...
Замену нужно еще подобрать! а то ТШ типа даже "количества не хватает"... про качество - умолчим wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо ля ля Хонду тоже уговаривал, стариков да уговаривал в прошлом году, так им деваться некуда было вот и остались еще на год.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Он что у них паспорта забирает!
Рабовладелец
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 15:36) #
  • +2
  •  (12)
online

Как дышит smile


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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