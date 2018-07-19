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"Уфа" объявила о продлении контракта с Игбуном на 2 года
"Уфа" и форвард Сильвестр Игбун договорились о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Срок нового соглашения рассчитан на 2 сезона. За "Уфу" Игбун выступает с 2015 года.
За это время 27-летний игрок провел 78 матчей и забил 14 голов.
Срок нового соглашения рассчитан на 2 сезона. За "Уфу" Игбун выступает с 2015 года.
За это время 27-летний игрок провел 78 матчей и забил 14 голов.
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