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Лучший бомбардир чемпионата Израиля может продолжить карьеру в РФПЛ

"Рубин" может приобрести хавбека "Маккаби" Диу Сабу, утверждает портал sport5.co.il.

Казанцы предложили 1,2 миллиона евро за 25-летнего полузащитника. В минувшем сезоне он провел 34 матча в составе "Маккаби" и забил 24 гола.

В марте этого года Саба дебютировал в составе сборной Израиля в контрольном матче против Румынии (1:2).
Теги: Рубин Маккаби
Сегодня, 16:46
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:19) #
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Ну чемпионат Израиля не России. Но бердыев умеет вытягивать максимум.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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