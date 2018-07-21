Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миронов на сборах с основной командой впервые. За этот год молодой футболист совершил невероятный скачок: из академии в молодёжку, и по окончании сезона сразу был отмечен основной командой."Здесь мы больше работаем над физикой, над выносливостью, чтобы играть по 90 минут в премьер-лиге, а не страдать от проблем с дыхалкой где-то в середине второго тайма. В основной команде скорости повыше. Можно сделать два-три касания максимум, больше не дадут. Передерживать тоже нельзя – сразу либо мелкий фол, либо отберут мяч.Первый сбор? Было очень сложно. Первые три-четыре дня сильно волновался – всё-таки это основная команда, потом уже начал потихоньку вливаться. По работе – понятно, тоже трудно, ведь основа вышла из отпуска, им нужно набирать – до старта сезона всего ничего. Мы бегали, работали над физикой, проходили станции.Когда только начались сборы, старшие, понятно, видели моё волнение, подсказывали, поддерживали. Где-то ошибся – подсказали, подбодрили и продолжили дальше. Потом начал чаще подсказывать Виталий Денисов, Игорь Денисов, Влад Игнатьев – все стараются как-то помочь. Пихают? Конечно, это нормальная ситуация в футболе – не нужно обижаться. Мы все учимся на своих ошибках.Рад, что в молодёжной команде мы работали над физикой, поэтому работа на станциях для меня не стали открытием. Было другое интересное упражнение, связанное с работой над скоростью: сначала пристегиваешь резинку, метров десять тащишь за собой партнёра, 20 метров ускоряешься, резко меняешь направление, опять ускорение, два прыжка, снова ускорение, те же два прыжка, отдых и ускорение через фишки в то самое время, когда тебе один из тренеров отдаёт передачу.Сборы? Здесь невероятно красиво. Главное впечатление – что я нахожусь в команде. Было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы, ведь я прошёл за год расстояние от академии до молодёжки, потом сразу в основу – вау! После академии я понял, что футбол – это моё всё, это моя жизнь. Полностью посвятил себя игре: уходил из дома утром, приходил вечером. После тренировки – зал, работал самостоятельно с мячом, над собой. В сезоне много забил, отдал голевых – в общем, сделал всё, чтобы заслужить этот вызов!".