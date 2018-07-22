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Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру

Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал решение братьев Березуцких завершить карьеру профессиональных футболистов.

- О карьере Березуцких:

Подошла к концу блестящая карьера братьев в ЦСКА и сборной России. По-разному складывались эти 16 лет для Василия и Алексея, но у них примерно одинаковое количество матчей в футболке "армейцев", какие-то невероятные цифры, и это были славные годы и для клуба, и для братьев.

После заключительного матча прошлого сезона у меня был небольшой разговор с братьями, и я настаивал на том, что они не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру. И услышал от них аргументы, с которыми следует считаться и уважать. Прежде всего, фактор травм, которые возникали то у одного, то у другого. Всё это накапливается... только сам человек, прислушавшись к своему организму, может принять подобное решение. 36 лет, скажем мягко, не юниорский возраст.

Я был бы счастлив, если остался бы хотя бы один из братьев. Но тут, видимо, сработал фактор братской привязанности. Они всю карьеру шли бок о бок, и как-то сложно представить, что один из братьев карьеру завершил, а второй продолжил. Это гипотетические рассуждения, но в целом, я понимаю их решение.

- Об изменениях в составе ЦСКА:

Пока не удалось увидеть в деле новичков, но по отзывам, я так понимаю, болельщиков впечатлил Хёрдур Магнуссон, что и понятно, ведь речь об опытном футболисте, который и в сборной Исландии поиграл на чемпионате мира. Думаю, он и Виктор Васин станут цементирующими центральными защитниками. А кто станет третьим... похоже, что пока главным претендентом является Бекао, который хоть и арендован, но, как мне кажется, он способен удивить. Есть ещё Никита Чернов, и болельщикам всегда хочется, чтобы играли воспитанники. Но пока видно, что Никита чуть-чуть тушуется.

Если бы Игнашевич решил поиграть ещё один сезон, возможно, с Черновым могло бы произойти, назовём это "перевоплощением имени Кутепова". Но поскольку этого не случилось, то Никите нужно будет выдерживать конкуренцию с Бекао. А возможно и пользоваться тем, что в общей группе ещё не занимается Васин, а значит ещё есть шанс отвоевать себе одно из мест в тройке центральных защитников.

С учётом того, что очень вероятен уход Александра Головина, да и в целом непонятно, какой представит атакующая линия ЦСКА, да и полузащита... в общем, разумно предположить, что Виктор Гончаренко не будет отходить от схемы с тремя центральными защитниками, а это значит дополнительный шанс для Чернова.
Теги: Грушевский ЦСКА Березовский
Сегодня, 11:12
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9
(2)
№9 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
..Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру..

Михаил Грушевский не производит впечатление известного юмориста и актера...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: tantara0002 (Сегодня, 12:28) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Гастэряну
тебя что так пучит

А тебе, магар, сразу понюхать? Или если повезет и полакомиться? Что не ишак, то копрофаг. Что за идиоты, не поймешь.


общаешься тут культурно. анн нет, какой-то обязательно должен дежурить что бы покушать
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Гастэряну
тебя что так пучит, таджик из подсобников выгнал?


сирожу опять кинули))) Вычистил сортир белому господину, а ему даже пачку Ролтона не дали)) и на Киевском вокзале молдаване за жопу не платят, пердолят сирожу бесплатно .


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: tantara0002
Да, но за бесплатно они бегать больше не собираются

тебя что так пучит, таджик из подсобников выгнал?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Зачем вообще глора команды спрашивать? Их мнения бесполезны, они только унижают себя в дальнейшем, потому, что клоунами выглядят.
Ну спросите например Маклакова о Комбарове, так он так же оближет его с ног до головы, как и Грушевский Березуцких
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (2)

Грушевский не производит впечатление юмориста.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Сегодня, 11:46) #
  • -5
  •  (7)

За еду никто не хочет ишачить,разве что Набабкин)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (4)

Вася и Леша еще проводят Мишу на пенсию и повторят подвиг Игнашевича в Катаре, если туда попадем.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: tantara0002 (Сегодня, 11:14) #
  • -5
  •  (7)
online

Да, но за бесплатно они бегать больше не собираются
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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