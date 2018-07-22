A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше

Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше Бывший нападающий сборной СССР, чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью Rusfootball.info подвел итоги чемпионата мира, поделился ожиданиями по поводу Суперкубка России и объяснил, почему молодому лидеру ЦСКА Александру Головину следовало бы задуматься, прежде чем ехать в европейский топ-клуб.

- На меня наша сборная на чемпионате мира не произвела никакого впечатления, - приводит слова Гаврилова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Группа у нас слабая была. Очень слабая. Саудовская Аравия вообще не является футбольной страной. Египет? Наши за год просто испугались одного Салаха. Для меня это вообще нонсенс. Да, футболист он хороший, но играл в «Ливерпуле» совсем с другими партнерами, чем в сборной. Для меня это чемпионат мира вообще оказался слабым. Я имею в виду игровую составляющую. Сборная Германии, например, и другие фавориты просто провалили турнир. Объясняю почему: на одном игроке, на одной звезде вылезти невозможно. Я думаю, что в свое время один Пеле не вытащил бы чемпионат мира: у бразильцев тогда была сумасшедшая команда по составу. Месси и Роналду тоже в одиночку не могли на себе вытащить — здесь нужна была командная игра, а также люди, сохранившие силы. А здесь получилось так, что все ведущие игроки на чемпионат мира приехали выжатые, как лимон. Они недавно завершили соревноваться в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, в которых другие до поздней стадии турниров не дошли. Само собой, трудные игры в чемпионатах стран, где они выступают... Им трудно было восстановиться после такой нагрузки. Это сказалось и на игре этих сборных.

Ну, а у нас опять же слабая подгруппа была. Исключение — Уругвай с ведущими игроками Суаресом и Кавани, а остальные ребята там - «рабочие лошадки». Это повезло нам, что чемпионат проходил у нас, и, как хозяева, мы избежали отбора к турниру. Если бы был отборочный цикл для нас, не исключаю, что и вообще не попали бы на чемпионат мира. Да, результата на чемпионате мы добились. Сейчас, конечно же, у народа за счет результата эйфория. В четвертьфинал, они могли пройти дальше, если бы обыграли по пенальти хорватов. Но на меня, как на футболиста, наша сборная не произвела впечатления. Мне больше запомнились игры сборной Перу, Марокко... Матч между командами Бельгии и Японии, когда бельгийцы вытащили игру — это запоминающийся матч. А у нас особо ничего в плане игры не запомнилось, потому что игры в принципе нет.

- Тем не менее результат, наверное, должен способствовать популяризации футбола в стране? Это большое дело на будущее...

-Будет способствовать или нет, судить не берусь — время покажет. Посмотрим отборочный турнир к чемпионату Европы — он все расставит по своим местам. После игр со слабыми командами Саудовской Аравии и Египта попалась более-менее серьезная сборная Уругвая — и вот результат. Потом вышли на Испанию. Да, она была одним из фаворитов. Этот матч мне напомнил игру «Рубина» и «Барселоны», когда «Рубин» упорно отбивался от соперника. То же самое здесь — да, получилось. Да, два часа отбивались и отбились. Да, результата добиваются любой ценой. Они, возможно, и еще пару часов стояли бы на своей половине поля. Даже несмотря на то что прошли в четвертьфинал по пенальти, нет удовлетворения. Нет удовлетворения от игры. Ну, допустим, проиграли Перу и Сенегал, но они хотя бы показали характер игры. Футбол игра — нельзя стоять по два часа и дожидаться пенальти. Конечно, добиваться результата можно любой тактикой, но по пенальти стать чемпионом мира — не понимаю этого даже. У меня язык не поворачивается, что я был бы удовлетворен, если бы было так. И еще: для меня сейчас нет лидера в нашей команде.

- А Головин? Им же после чемпионата мира интересуются ведущие клубы Европы...

-Понимаете, рейтинг игрока растет, когда он начинает «засвечиваться» в сборной команде. Вот даже футболист, который пока не в сборной: допустим, в топовый клуб пришел какой-то игрок, откуда-то его завели в «Спартак» или ЦСКА, например, - уже рейтинг его растет. От одного названия клуба. А никого не волнует, откуда его завели, из деревни какой... Самое главное, что он «засветился». А пригласили в сборную - идет по нарастающей. Вот, например, сейчас двух Миранчуков взяли в сборную, а они большую часть чемпионата мира провели в запасе. Но рейтинг их все равно вырос потому что они представители сборной и были в заявке на чемпионат мира. Хотя в игре на международной арене их особо не видели. Естественно, клубы и агенты постараются на игроках в такой ситуации заработать деньги. Сборная — это ориентир. Первые же параметры - это команда, за которую выступаешь, и возраст. Какая команда? «Локомотив»? ЦСКА? Да, чемпионы России, вице-чемпионы... А кто такой игрок, как он выступает, не знают. Ну, давайте попробуем. Давайте и Головина попробуем. А что в итоге выйдет, никто не знает. Ну, допустим, Яромоленко из Украины — он практически просидел в запасе в дортмундской «Боруссии». То есть неизвестно, заиграет человек там или нет. Когда, человек уже действительно проявил себя на высоком уровне и на слуху, то, конечно, за ним уже гоняются топовые клубы. Вот, допустим, если Марсело уйдет из «Реала» в другой топ-клуб — это одно: это состоявшийся игрок, показал себя в испанском чемпионате, поэтому здесь ошибок не будет. А в случае Головина ясности нет. Надо взвесить все «за» и «против». Нет гарантий, что да, он точно будет играть там. Много зависит от того, в какую команду ты едешь, кто играет там на твоей позиции, выдержишь конкуренцию или нет. В «Манчестер Сити», допустим, пойдешь, ты там выступать не сможешь, потому что там на поле такие «звери» играют!

Так что порой лучше остаться здесь и зарабатывать себе имя дальше.

- Уже на будущей неделе стартует чемпионат страны, а также пройдет Сперкубок России...

- О чемпионате России пока рано говорить: мы еще не знаем подробно, какие изменения произошли в составах. Да, я слышал о приобретениях «Спартака», но в принципе ничего не знаю об этих людях. Жиго? Нет, не знаю. Я и Ташаева особо-то не видел. Даже не могу сказать, чего от него ждать, как он приживется в команде. Нужно время, нужно посмотреть, как он начнет взаимодействовать с партнерами. Рано еще говорить об этих игроках. Суперкубок? Не могу сказать, что у ЦСКА и «Локомотива» было задействовано очень уж много людей на чемпионате мира. Здесь поровну. Думаю, что будет равная игра с одной и с другой стороны. Даже не исключаю, что обе команды опять могут «доехать» до серии пенальти. Мы знаем, видели игру футболистов обеих команд. Может быть, кто-то из новичков привнесет разнообразие? Но новичку нужно время, чтобы сыграться с партнерами.
Теги: Гаврилов Спартак Головин ЦСКА
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(4)
№12 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
На меня наша сборная на чемпионате мира не произвела никакого впечатления.

Самое ценное и значительное в интервью Юрия Гаврилова. И это сказано в мягкой и обтекаемой форме. По большому счету, игра сборной полнейший отстой и полное недоразумение с унылым по тренерскому мастерству, Черчесовым..
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: tantara0002 (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: wir sind die besten
.что будет с Головиным, да тоже самое что и с Хондой, Мусой и проч.

Ты что-то попутал. Ормейцы свято верят , что у них действительно талант неепаться ..И что он действительно заиграет в большом клубе.
Правильно подметил, сами осло пиарят пол года. Вроде как бы получилось впарить, но неее, рано еще оказывается. По мне, он вообще никуда не перейдет. Будет долго сидеть там где сейчас..

Самый реальный трансфер это было бы в Зенит . Но, пока так
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А в Головине дело? ЦСКА нужно поправить финансовое положение, для этого Клуб взял наиболее способного футболиста и полгода раскручивал его в Медиа, засветил на ЧМ, получил предложение и все довольны...что будет с Головиным, да тоже самое что и с Хондой, Мусой и проч.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: Drill (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: L77
Чет сирожа пока в одиночку под себя срется)) Подружка лепеха еще не всплыла из унитаза.

Да вон же, плавает ужо. Как в проруби кое-что smiley
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: tantara0002 (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: скальп
он по блату,дальше то что?

Дальше? Может научат играть в футбол. Молодой ведь. Иди знай.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: скальп (Сегодня, 13:05) #
  • -5
  •  (5)

Он в РФПЛ то ничего особенного не показал,ну перейдет он по блату,дальше то что?как говориться,права купил,а ездить не купил))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: casabl (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (1)
online

В спорте никому нигде никаких гарантий никто не может дать:
на следующей игре или тренировке сломался и приехал.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: tantara0002 (Сегодня, 13:03) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Drill
о есть мнение диванных свиноэкспертов руфу против противоположного мнения известнейших мировых игроков и эксперто

Похоже, чебаркульский петух, в народе пончик, зарег новый ник себе.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Drill
То есть мнение диванных свиноэкспертов руфу


Чет сирожа пока в одиночку под себя срется)) Подружка лепеха еще не всплыла из унитаза. сирожа всплыла, а лепеха пока новый акк придумывает.


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Drill (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara0002
То что он не заиграет в Европе, сейчас не об этом. Это и так ясно всем здравомыслящим людям

То есть мнение диванных свиноэкспертов руфу против противоположного мнения известнейших мировых игроков и экспертов smile
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (3)
online

Бывший нападающий сборной СССР, чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов


Вообще то - полузащитник. Хотя об этом итак все знают, ну кроме
корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.
)))))


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tantara0002 (Сегодня, 12:50) #
  • -3
  •  (5)
online

Дома не имя, а деньги зарабатывают. Но в цкг денег нет. Одна дорога. В Газпром.
То что он не заиграет в Европе, сейчас не об этом. Это и так ясно всем здравомыслящим людям
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.