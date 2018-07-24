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«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19 (фото)

"Локомотив" презентовал форму на предстоящий сезон.

Домашний комплект выполнен полностью в красных цветах. Выездная форма белого цвета, третий комплект – фиолетовый.

Техническим спонсором "Локомотива" с нового сезона является компания Under Armour Россия.

«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19 (фото)


Отметим, что болельщики, задавая вопросы, выразили недовольство тем, что два основных комплекта – красно-белые. Ведущий церемонии Таш Саркисян указал на то, что на форме есть зеленая полоска. Фанаты хором заявили, что этого мало.

Ютуб-канал ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
Сегодня, 10:14
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(2)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зелёнку пропили?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
компания Under Armour...
впервые вроде шьют форму для наших команд???
интересненько


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:21) #
  • -2
  •  (6)
online

Все хотят быть на КБ похожими !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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