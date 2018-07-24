Сергей Прядкин: сегодня наступает новая эпоха в российском футболе

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ребрендинге лиги и ее дальнейших перспективах."Мы представляем новые взаимоотношения между лигой и Газпром-Медиа. Можно сказать, сегодня наступает новая эпоха в российском футболе.Я всех поздравляю с началом этого сезона. Нас будут сравнивать по первым турам с ЧМ, но это разные события. Постараемся сделать все возможное для максимального эффектаПервые матчи ФНЛ показали, что команды собирают на новых стадионах приличное количество болельщиков.Критики всегда очень много, но мы сделали многое с 2001 года. Смотря в записи ранние матчи, до создания лиги и в ее первые годы, я с содроганием смотрю на все это. Спасибо всем людям, которые премьер-лигу создавали и руководили ей до меня", - сказал Прядкин.