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Сергей Прядкин: сегодня наступает новая эпоха в российском футболе

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ребрендинге лиги и ее дальнейших перспективах.

"Мы представляем новые взаимоотношения между лигой и Газпром-Медиа. Можно сказать, сегодня наступает новая эпоха в российском футболе.

Я всех поздравляю с началом этого сезона. Нас будут сравнивать по первым турам с ЧМ, но это разные события. Постараемся сделать все возможное для максимального эффекта

Первые матчи ФНЛ показали, что команды собирают на новых стадионах приличное количество болельщиков.

Критики всегда очень много, но мы сделали многое с 2001 года. Смотря в записи ранние матчи, до создания лиги и в ее первые годы, я с содроганием смотрю на все это. Спасибо всем людям, которые премьер-лигу создавали и руководили ей до меня", - сказал Прядкин.

Советский спорт
Теги: Прядкин РФПЛ
Сегодня, 13:32
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6
(3)
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Если так дальше пойдёт, то и учиться и лечиться у нас смогут только те, кто имеет отношение к газпёру.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (3)
online

Может сразу честно назвали бы ЗенитФутболПремьерЛига?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Первые матчи ФНЛ показали, что команды собирают на новых стадионах приличное количество болельщиков.

просто это "отголоски" ЧМ, через пару-тройку месяцев, когда команды вернутся к "русскому футболу" - трибуны опять опустеют.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Св.Ин v.2,
Увы... Ворон - ворону же...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (4)

Спасибо вам всем уродам,Амкар чемпион!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мы представляем новые взаимоотношения между лигой и Газпром-Медиа.
Если все так серьезно и это новая эпоха, теперь Газпром будет очко подставлять?
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
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