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РПЦ о продаже пива на стадионах: православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом (12)
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Сергей Прядкин: сегодня наступает новая эпоха в российском футболе
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ребрендинге лиги и ее дальнейших перспективах.
"Мы представляем новые взаимоотношения между лигой и Газпром-Медиа. Можно сказать, сегодня наступает новая эпоха в российском футболе.
Я всех поздравляю с началом этого сезона. Нас будут сравнивать по первым турам с ЧМ, но это разные события. Постараемся сделать все возможное для максимального эффекта
Первые матчи ФНЛ показали, что команды собирают на новых стадионах приличное количество болельщиков.
Критики всегда очень много, но мы сделали многое с 2001 года. Смотря в записи ранние матчи, до создания лиги и в ее первые годы, я с содроганием смотрю на все это. Спасибо всем людям, которые премьер-лигу создавали и руководили ей до меня", - сказал Прядкин.
Советский спорт
"Мы представляем новые взаимоотношения между лигой и Газпром-Медиа. Можно сказать, сегодня наступает новая эпоха в российском футболе.
Я всех поздравляю с началом этого сезона. Нас будут сравнивать по первым турам с ЧМ, но это разные события. Постараемся сделать все возможное для максимального эффекта
Первые матчи ФНЛ показали, что команды собирают на новых стадионах приличное количество болельщиков.
Критики всегда очень много, но мы сделали многое с 2001 года. Смотря в записи ранние матчи, до создания лиги и в ее первые годы, я с содроганием смотрю на все это. Спасибо всем людям, которые премьер-лигу создавали и руководили ей до меня", - сказал Прядкин.
Советский спорт
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