Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход Гжегоша Крыховяка в "Локомотив"."Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под "Локомотив". Этой бомбой уже отправили "Вест Бромвич" в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно, часть з/п готов платить ПСЖ. Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 млн для игры с "Оренбургом" то, что надо", - написал Селюк в своём твиттере.