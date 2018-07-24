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Агент: Крыховяка бесплатно предлагали всем клубам Европы, но он оказался нужен только "Локо"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход Гжегоша Крыховяка в "Локомотив".

"Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под "Локомотив". Этой бомбой уже отправили "Вест Бромвич" в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно, часть з/п готов платить ПСЖ. Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 млн для игры с "Оренбургом" то, что надо", - написал Селюк в своём твиттере.


Твиттер Дмитрия Селюка
Теги: ПСЖ Локомотив
Сегодня, 15:49
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7
(3)
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Scoter
у них у всех девушки ничего такие деньги к деньгам


Да не может быть! Только настоящая и бескорыстная любовь!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: Работяга
Гнуснейший народец поляки !

Телка у этого поляка ниче так.

у них у всех девушки ничего такие деньги к деньгам
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Работяга
Гнуснейший народец поляки !

Телка у этого поляка ниче так.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
не чего страшного, Палыч умеет реанимировать не кому не нужных игроков!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Работяга
Гнуснейший народец поляки

так же как и хохлы
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Гнуснейший народец поляки !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 15:53) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
такого уровня видимо игрок )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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