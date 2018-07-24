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Максим Боков: Игнашевич - пример не только по спортивным качествам, но и человеческим

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков, ныне работающий тренером в армейской ДЮСШ, поделился мнением относительно перспектив Сергея Игнашевича, который завершил карьеру игрока и стал ассистентом старшего тренера в молодежной команде ЦСКА.

"Если у человека есть цель, тогда он идет к ней. Не каждому дано быть тренером, но я думаю, что человек с таким опытом и регалиями не должен испытать проблем. Игнашевич — пример не только по своим спортивным качествам, но и по человеческим. Многие ребята смотрят на Серегу и хотят быть похожими. Так что в нашем тренерском полку прибыло", - цитирует Бокова "Спорт день за днем".
Теги: Боков Игнашевич
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