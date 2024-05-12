– Они играют, как получится, просто раскрепощены. Те, кто при Абаскале не играл, начали играть, а кто играл — стали играть лучше. Просто “Спартак” выглядит легко.
Напомним, 14 апреля стало известно о том, что московский “Спартак” отправил в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля. С тех пор исполняет обязанности рулевого команды Владимир Слишкович. При нем красно-белые не имеют поражений во всех соревнованиях. Сейчас в активе “Спартака” 46 очков. Он занимает четвертое место в таблице РПЛ.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин: футболисты “Спартака” играют, как получится, просто раскрепощены
Экс-игрок “Зенита” Андрей Аршавин рассказал, как “Спартак” изменился после ухода Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"