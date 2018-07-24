Юрий Семин: мне нравится новая форма "Локомотива", хотя не хватает привычного зеленого

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями о состоявшейся встречи в болельщиками."Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной "РЖД Арене", было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков.Нравится мне и новая форма, хотя, конечно, не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус", – написал специалист в инстаграме.