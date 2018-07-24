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Юрий Семин: мне нравится новая форма "Локомотива", хотя не хватает привычного зеленого

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями о состоявшейся встречи в болельщиками.

"Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной "РЖД Арене", было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков.

Нравится мне и новая форма, хотя, конечно, не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус", – написал специалист в инстаграме.

Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной РЖД Арене, было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков. Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус. Спасибо всем, кто пришел, и кто до этого ходил на матчи! Следующая встреча уже в пятницу, увидимся на Суперкубке!

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Теги: Семин Локомотив
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