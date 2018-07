Юрий Семин: мне нравится новая форма "Локомотива", хотя не хватает привычного зеленого

Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной РЖД Арене, было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков. Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус. Спасибо всем, кто пришел, и кто до этого ходил на матчи! Следующая встреча уже в пятницу, увидимся на Суперкубке!

