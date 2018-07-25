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Александр Тарханов: "Урал" будет бороться за место в шестерке сильнейших

Советник президента "Урала" Александр Тарханов рассказал о задачах команды в новом сезоне.

"О задачах команды в сезоне можно будет говорить после того, как мы оценим начало чемпионата России.

Три первых матча мы играем дома, поэтому в них нам надо взять максимум очков.

Мы будем бороться за место в шестерке, потому что у "Урала" стабильный состав, которым команда играет второй год", – цитирует Тарханова Р-Спорт
Теги: Урал Тарханов
Сегодня, 09:17
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№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:01) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Parshin,
на чем ты сидишь?



Цитата: raddarv
Parshin,
Сезон грибов открылся. Поделись рецептом


Задорнов.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: raddarv (Сегодня, 10:54) #
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Parshin,
Сезон грибов открылся. Поделись рецептом
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Parshin,
на чем ты сидишь?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 10:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
УРА-л – команда с самым древнейшим русским именем !!! В его основе – РА – Бог Солнца и победный возглас У-РА !
Так что место команды УРАл с древнерусским именем – только впереди, а лозунг команды – только – Ура – вперед!!!
УРАл – команда РА(о)ссии с самым русским именем! ( Не то, что команды c иностранными названиями – спартак, локомотив, динамо, зенит и др.)
Вперед – УРАл, вперед - отважные самУРАи – самУРАлы !!!
Ура, Тар-ХАНову!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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