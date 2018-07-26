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Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле

Генеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов прокомментировал переход в команду нападающего Александра Бухарова, рассказав о деталях его контракта.

"С Бухаровым мы подписали контракт с условием, что все деньги он зарабатывает игрой на поле бонусами. Сыграл — заработал определенную сумму. Фиксированного оклада у него нет", — цитирует Сайманова Бизнес-Online.

В феврале 2018 года Бухаров стал свободным агентом после расторжения контракта с "Ростовом". Он играл за "Рубин" с 2004-го по 2010-й годы.
Теги: Рубин Бухаров
Сегодня, 12:47
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14
(1)
№14 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Да это очень интересно. Вероятно размер бонусов будет определяться технико-тактическими действиями игрока в матче?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Если так и дальше будет развиваться, то глядишь наш футбол из темной задницы всё-таки вылезет. А то придумали блин, Дядюнам всяким з/п платить за "ничего".


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)

Если это так, то видимо, не хилые у него бонусы.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Расценки огласите. Он за один вход на поле может 5 Лямов получать. Пилят бабло, короче, но по другой схеме.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
И он на такое согласился?

тоже думаю, не похоже на бухарова


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
И он на такое согласился?

А у него был большой выбор?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
И он на такое согласился?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Бриг
Интересно, что из этого получится...

бесплатно до зимы посидит и пойдет в ФНЛ к Торбинскому и компании на 300-500 тысяч в месяц рублей ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 13:19) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая классная система, вот бы всем ТАК ! )) Зарплата по минутам, проведенным на поле, по результативности, по передачам, по голам, по победам и т.д, и т.п. Тогда бы на поле - не играли, а РАБОТАЛИ... ))
А еще бы на стадионе отражалось строчками, сколько каждый из игроков в данном матче заработал бонусов (рублей) на конкретную минуту игры...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Джонни
Лайфхак для манагеров, которые подписывают предпенсионных, ничем не мотивированных футболистов. Весьма годная тема.

Погребняк с тобой не согласен
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Лайфхак для манагеров, которые подписывают предпенсионных, ничем не мотивированных футболистов. Весьма годная тема.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: ld1964 (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (2)

Ноу-хау, блин.
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 12:57) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Все бы так)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно, что из этого получится...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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