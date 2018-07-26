Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:45
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (8)
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (8)
12:47
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (14)
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (14)
12:31
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (8)
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (8)
11:41
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (1)
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (1)
10:23
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (4)
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (4)
09:21
Головин мог перейти в "Эвертон" (1)
Головин мог перейти в "Эвертон" (1)
Вчера, 23:38
Александр Головин установит трансферный рекорд России (9)
Александр Головин установит трансферный рекорд России (9)
Вчера, 23:20
Василий Березуцкий не исключает, что может вернуться в футбол (7)
Василий Березуцкий не исключает, что может вернуться в футбол (7)
Вчера, 23:12
Вице-президент "Монако": в "Ювентусе" говорили, что транфер Головина в их клуб - решенное дело
Вице-президент "Монако": в "Ювентусе" говорили, что транфер Головина в их клуб - решенное дело
Вчера, 22:30
Павел Колобков: минспорту предстоит огромная работа по внедрению концепции наследия ЧМ-2018
Павел Колобков: минспорту предстоит огромная работа по внедрению концепции наследия ЧМ-2018
Вчера, 22:19
Технический директор РФС: конечно, нужно продлевать контракт с Черчесовым как минимум до чемпионата Европы
Технический директор РФС: конечно, нужно продлевать контракт с Черчесовым как минимум до чемпионата Европы
Вчера, 22:14
Марио Пашалич на правах аренды перешел в "Аталанту"
Марио Пашалич на правах аренды перешел в "Аталанту"
Вчера, 22:00
Генеральный директор "Анжи": не смогли вовремя выкупить билеты в Екатеринбург для молодежки, но деньги уже нашли (2)
Генеральный директор "Анжи": не смогли вовремя выкупить билеты в Екатеринбург для молодежки, но деньги уже нашли (2)
Вчера, 21:16
Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"
Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС
Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал, что президент организации Виталий Мутко не покидает свой пост.
"Мутко не сказал, что уходит из РФС. Он приостановил деятельность. О сроках ничего не было сказано. Данное решение одобрено исполкомом и конференцией. И Устав позволяет такой конструкции существовать", — сказал Алаев.
Sport24
"Мутко не сказал, что уходит из РФС. Он приостановил деятельность. О сроках ничего не было сказано. Данное решение одобрено исполкомом и конференцией. И Устав позволяет такой конструкции существовать", — сказал Алаев.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.