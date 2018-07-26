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Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал, что президент организации Виталий Мутко не покидает свой пост.

"Мутко не сказал, что уходит из РФС. Он приостановил деятельность. О сроках ничего не было сказано. Данное решение одобрено исполкомом и конференцией. И Устав позволяет такой конструкции существовать", — сказал Алаев.

Sport24
Теги: Мутко
Сегодня, 13:45
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8
(0)
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
покинет он его, видимо, только вперёд ногами((
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№7 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Мутко заявлял,что приостанавливает свою деятельность на время судебного разбирательства по защите своей чести и достоинства.Прошло уже больше года но никаких новостей по поводу его судебного разбирательства,а одни только постоянные вбросы какой он незаменимый и о деятельности футбольного союза без него и речи быть не может. На кого рассчитан весь этот бред?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: All_my Москва (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Печальная новость

Есть два говна в Российском футболе: газовый политпроект и мудко


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:21) #
  • +2
  •  (2)
online

Видимо нам мало санкций
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Т.е. их устав не соответствует нормам действующего законодательства?
По ТК РФ нет такой формы "приостановка деятельности" в должности. Есть отпуск, есть увольнение, есть больничный, но нет временной добровольной приостановки. Это же, мать их, выборная представительная должность, как она может быть временно пустовать? Кто-то ведь должен исполнять эти обязанности.
Или эта должность вообще не подразумевает выполнение какой-то работы, подписания документов, и вообще не по договору, а только для получения выплат за участие?
Что происходит то???


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
-"Пока смерть не разлучит нас " сказал Мутко, при этом не уточнив, чья именно.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:51) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мутко, как спартак - не тонет innocent


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
эт что,рано радовались?? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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