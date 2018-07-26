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Систему VAR в этом сезоне протестируют на 9 матчах РПЛ и в Кубке России

В предстоящем сезоне система видеопомощника судьи (VAR) будет использована на девяти матчах РПЛ и Кубка России. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Мы планомерно работаем над этим, готовим арбитров, которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в девяти матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал Кубка России, а также стыковые матчи РПЛ", — передаёт слова Алаева Чемпионат
Сегодня, 15:15
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3
(2)
№3 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 17:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сомневаюсь в ее эффективности именно в России. Спорные голы в чемпе практически не встречаются, а что касается липовых пенальти - то очередной Карасев просто скажет - а нахрена мне видеоповтор, я и так все видел... Или видеоповтор смотреть будет Еськов, что еще круче


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: raddarv (Сегодня, 16:21) #
  • -1
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Малюта_Скуратов,

А чем тебе нынешний не нравится? Сюда не за удобствами и красотой народ заходит. Зашёл, почитал, написал, порцию говна принял от любвиобильных фанатов и свободен.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Мне больше интересно,когда администрация сайта,займется сайтом,и сделает из него по настоящему годный ресурс
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
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