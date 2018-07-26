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Систему VAR в этом сезоне протестируют на 9 матчах РПЛ и в Кубке России
В предстоящем сезоне система видеопомощника судьи (VAR) будет использована на девяти матчах РПЛ и Кубка России. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев.
"Мы планомерно работаем над этим, готовим арбитров, которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в девяти матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал Кубка России, а также стыковые матчи РПЛ", — передаёт слова Алаева Чемпионат
"Мы планомерно работаем над этим, готовим арбитров, которые будут выполнять функцию видеопомощников. В наших планах система VAR будет введена в девяти матчах стартовавшего сезона. Это полуфинал и финал Кубка России, а также стыковые матчи РПЛ", — передаёт слова Алаева Чемпионат
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