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Максим Канунников подписал однолетний контракт с "Крыльями Советов"
Нападающий Максим Канунников подписал однолетний контракт с "Крыльями Советов".
Сегодня он официально внесен в клубную заявку на сезон. За "Крылья" 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.
Ранее новичок самарцев выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск". Также Канунников провел 12 матчей за сборную России.
ФК "Крылья Советов"
Сегодня он официально внесен в клубную заявку на сезон. За "Крылья" 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.
Ранее новичок самарцев выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск". Также Канунников провел 12 матчей за сборную России.
ФК "Крылья Советов"
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