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Максим Канунников подписал однолетний контракт с "Крыльями Советов"

Нападающий Максим Канунников подписал однолетний контракт с "Крыльями Советов".

Сегодня он официально внесен в клубную заявку на сезон. За "Крылья" 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.

Ранее новичок самарцев выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск". Также Канунников провел 12 матчей за сборную России.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Канунников Крылья Советов
Сегодня, 15:33
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