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"Ростов" и "Ахмат" сыграли вничью в первенстве молодежных команд

"Ростов" и "Ахмат" сыграли вничью в молодежном первенстве РПЛ.

Молодежные команды - 2018/2019

1-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 3:3

Голы: Хубулов, 17 (0:1). Абдурахманов, 26 (0:2). Гогричиани, 47 (1:2). Дулаев, 76 (2:2). Дулаев, 80 (3:2). Денилханов, 90+3 (3:3).

Удаление: Магомадов (Ахмат - мол.), 90+5.
Теги: Ростов Ахмат
Сегодня, 20:15
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