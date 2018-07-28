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Юрий Семин: почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1, дополнительное время).

– Мы проиграли игру. На сегодняшний день еще уровень готовности, на мой взгляд, был не 100-процентный. По матчу были как хорошие отрезки, так и не очень хорошие. Ну, наверное, вот такой комментарий.

- Как оцениваете наследие ЧМ в Новгороде?

– Стадион просто великолепный, поле замечательное. Я думаю, что игроки тоже заслуживают всяческих похвал. В такую погоду, невероятную жару, выдержать 120 минут.

Ну я уже вопрос задаю, наверное, 5-й раз: непонятно, почему "Локомотив" играет через два дня от чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить? Почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Разве когда-то такое было? После такой игры... это стрессовая ситуация для организмов игроков.

- Показалось, что вы недооценили молодую команду ЦСКА.

– А какая разница, молодая или не молодая? А у нас что, старая? Какая недооценка, мы играли изо всех сил, тоже такая же молодая команда. ЦСКА более удачливым оказался.

Наверное, они в физическом плане получше выглядели, потому что они всю тренировочную работу проводили, а у нас большая группа ребят только приехала неделю назад. Вот, наверное, вся разница.

- Большую часть матча ЦСКА играл первым номером, "Локо" – от обороны. Это осознанная тактика?

– Ну я думаю, что не совсем так. Какое-то время больше мячом владел ЦСКА, но моментов как таковых практически не было. Какой-то период мы владели мячом, но боялись, можно так сказать, рисковать. Моментов было очень мало в игре, ударов было немного. Но это кубковый матч, игра была до гола, никто не хотел рисковать.

- По поводу Суперкубка много споров, трофей это или не трофей.

– Конечно, трофей, важный трофей. Наверное, только нужно правильное время для него выбрать. Пришли сегодня 40 тысяч людей. Важный он или не важный? Значит, важный, раз пришли люди и у них есть интерес.

Sports.ru
Теги: Семин Локомотив ЦСКА
Сегодня, 02:03
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5
(0)
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 02:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Ахилл
laughing Ты еще многого не поймешь в этом сезоне.

Да он спился просто. "Абыдна" ему, что проиграл ЦСКА с молодёжью основным составом, поэтому и бесится, на 70-летие "затащили" на вершину, а теперь пора булки раздвигать, как любая дрезинщица.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 02:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing Ты еще многого не поймешь в этом сезоне.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нужно было рисковать и действительно играть "изо всех сил", а то было похоже, что играли по принципу - "только бы не пропустить".
Играли хреново, отсюда и выводы неудовлетворительные.
PS: пиадары-тролли катитесь нахер.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 02:17) #
  • -1
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чемпионат ещё не начался, а нытьё уже льётся рекой
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 02:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну я уже вопрос задаю, наверное, 5-й раз: непонятно, почему "Локомотив" играет через два дня от чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить? Почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Разве когда-то такое было? После такой игры... это стрессовая ситуация для организмов игроков.

70+ лет прожил человек, не понимает куда запросы/претензии отправлять. Либо на пенсию пора, раз болезнь Альцгеймера.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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