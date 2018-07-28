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Газзаев: новый телеконтракт это смех - доход РПЛ от телеправ должен быть в 30 раз больше

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал подписание нового соглашения между РПЛ и каналом "Матч ТВ" о трансляции игр.

"На днях было объявлено, что лига заключила новый телевизионный контракт на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей за сезон. Это просто смех. Наша лига – шестая в рейтинге УЕФА, наша сборная – в восьмерке сильнейших на чемпионате мира, а по доходу от телеправ мы занимаем 14-е место в Европе и получаем сущие копейки", - сказал Газзаев.

Спорт-Экспресс
Теги: Газзаев Матч-ТВ
Сегодня, 10:27
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:55) #
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online

Очередной безумный выброс из корпуса "избранников народа".

Это просто смех. Наша лига – шестая в рейтинге УЕФА, наша сборная – в восьмерке сильнейших на чемпионате мира, а по доходу от телеправ мы занимаем 14-е место в Европе и получаем сущие копейки"


Доходы от телетрансляций и билетов (их стоимость и теде) определяется не "качеством продукта" а уровнем дохода населения. Какое блеать 14 место???? Это уже намного больше чем нищее, ограбленное население может дать. Это уже бюджетные доплаты. Если усатый идиот не в состоянии понять азов - какого xyя он просиживает булки в Думе? Для чего?

И там таких под 100 процентов.

Параллельный мир.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:54) #
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Для того что бы продавать дороже или больше, нужно что бы у покупателя, то есть гражданина, были деньги. У нас уровень зарплат как в африке, вот с африкой и сравнивайте доход лиги, только не ЮАР, там в два раза зарплата выше чем у нас)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Realist2000
дайте сначала продукт,за который можно просить оплату

а тебе не кажется, что это палка о двух концах? я не про качество картинки
пока не начнут покупать трансляции - не появятся деньги. нет денег - нет игроков. нет крутых игроков - нет крутых матчей
я в целом то согласен, но все таки тут нужен какой-то компромисс


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:42) #
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Ну так иди и продай!
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:34) #
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Уже надоело повторять - дайте сначала продукт,за который можно просить оплату,потом уже думайте,как на этом зарабатывать. Пока предлагается только кот в мешке.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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