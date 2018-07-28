Газзаев: новый телеконтракт это смех - доход РПЛ от телеправ должен быть в 30 раз больше

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал подписание нового соглашения между РПЛ и каналом "Матч ТВ" о трансляции игр."На днях было объявлено, что лига заключила новый телевизионный контракт на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей за сезон. Это просто смех. Наша лига – шестая в рейтинге УЕФА, наша сборная – в восьмерке сильнейших на чемпионате мира, а по доходу от телеправ мы занимаем 14-е место в Европе и получаем сущие копейки", - сказал Газзаев.