Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0), передает корреспондент- Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький после суперкубка, тем более, что 120 минут играли. Первый тайм выдался не очень с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты. Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю, внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути.- Я в эти нюансы не вникаю, если будет лучше конкурентов по позиции играть, то будем действовать, в ином случае - нет. Если будет польза, чего мы ждем, тогда посмотрим, а ждать в ближайших играх стоит, сегодня вот вышел Фарфан. Одни игроки прошли весь цикл, другие провели мало тренировок, надеемся, что в ближайшее подравняемся.- Это было решение исполкома на всем игрокам, наверное, правильно, сезон закончился, все осталось в прошлом. Напоследок хочу пожелать вам удачи в Лиге Европы.