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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький после суперкубка, тем более, что 120 минут играли. Первый тайм выдался не очень с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты. Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю, внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути.
- Когда ждать Крыховяка и планируете ли выпустить больше, чем на 9 матчей, ведь в ином случае придется выкупать игрока?
- Я в эти нюансы не вникаю, если будет лучше конкурентов по позиции играть, то будем действовать, в ином случае - нет. Если будет польза, чего мы ждем, тогда посмотрим, а ждать в ближайших играх стоит, сегодня вот вышел Фарфан. Одни игроки прошли весь цикл, другие провели мало тренировок, надеемся, что в ближайшее подравняемся.
- Как относитесь к тому, что дисквалифицированный в последнем туре прошлого сезона Квирквелия сегодня играл?
- Это было решение исполкома на всем игрокам, наверное, правильно, сезон закончился, все осталось в прошлом. Напоследок хочу пожелать вам удачи в Лиге Европы.
- Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький после суперкубка, тем более, что 120 минут играли. Первый тайм выдался не очень с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты. Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю, внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути.
- Когда ждать Крыховяка и планируете ли выпустить больше, чем на 9 матчей, ведь в ином случае придется выкупать игрока?
- Я в эти нюансы не вникаю, если будет лучше конкурентов по позиции играть, то будем действовать, в ином случае - нет. Если будет польза, чего мы ждем, тогда посмотрим, а ждать в ближайших играх стоит, сегодня вот вышел Фарфан. Одни игроки прошли весь цикл, другие провели мало тренировок, надеемся, что в ближайшее подравняемся.
- Как относитесь к тому, что дисквалифицированный в последнем туре прошлого сезона Квирквелия сегодня играл?
- Это было решение исполкома на всем игрокам, наверное, правильно, сезон закончился, все осталось в прошлом. Напоследок хочу пожелать вам удачи в Лиге Европы.
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