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Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как и все первые игры, матч выдался сложным, у нас был очень маленький после суперкубка, тем более, что 120 минут играли. Первый тайм выдался не очень с нашей стороны, во втором много атаковали, были моменты. Сложно сказать, приобрели очко или потеряли два. С прошлого года говорю, внедряйте новые технологии. Сейчас посмотрели бы и засчитали бы гол, это же помощь судье, почему-то у нас этого не происходит, гол же чистый. В остальном мы на правильном пути.

- Когда ждать Крыховяка и планируете ли выпустить больше, чем на 9 матчей, ведь в ином случае придется выкупать игрока?

- Я в эти нюансы не вникаю, если будет лучше конкурентов по позиции играть, то будем действовать, в ином случае - нет. Если будет польза, чего мы ждем, тогда посмотрим, а ждать в ближайших играх стоит, сегодня вот вышел Фарфан. Одни игроки прошли весь цикл, другие провели мало тренировок, надеемся, что в ближайшее подравняемся.

- Как относитесь к тому, что дисквалифицированный в последнем туре прошлого сезона Квирквелия сегодня играл?

- Это было решение исполкома на всем игрокам, наверное, правильно, сезон закончился, все осталось в прошлом. Напоследок хочу пожелать вам удачи в Лиге Европы.
Теги: Семин Локомотив Уфа
Сегодня, 20:29
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6
(5)
№6 Написал: Белый Лис (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (2)

Семин оплатить внедрение целого нового отряда судей с вместе с системой видеоповторов не хочет? Так-то я за.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:09) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: kpa6
шапиньоны вы..причём в следующем туре ныть будете))


Гоп?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:02) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно троллей-3,14арасов и спартачей у него на подсосе все устраивает.
Свинарня неистребима.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Marlboro
хнык - хнык - хнык)))) чемпяен xpeнов )))


шапиньоны вы..причём в следующем туре ныть будете))
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Лично меня Вилковы и Еськовы вполне устраивают
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:34) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
хнык - хнык - хнык)))) чемпяен xpeнов )))


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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