Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров
Вы поддерживаете нововведение РФС по амнистированию удаленных в последнем туре игроков?



 

Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право

Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это правоRusfootball.info - о ситуации вокруг лучшего игрока "Локомотива" прошлого сезона по версии болельщиков, который в последнее время взялся хулиганить.

Началось все с того, что Кверквелия получил красную карточку в матче 30-го тура чемпионата 2017-2018 против "Арсенала". Та встреча ничего не решала, поскольку "Локомотив" уже успел оформить свое чемпионство. Тем не менее, центральный защитник "железнодорожников" не смог обойтись без лишних эмоций. За несколько минут до конца он сыграл рукой, получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля. Согласно правилам, Соломон должен был пропустить первый тур нового сезона из-за автоматической дисквалификации.

Но в этот понедельник ничто не помешало ему сыграть против "Уфы". Все дело в том, что 26 июля состоялось заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочих было принято следующее решение - освободить от дальнейшего исполнения спортивных санкций в сезоне 2018-2019 годов согласно части 1 статьи 36 Дисциплинарного регламента РФС следующих футболистов: Кверквелия Соломон (ФК "Локомотив" г. Москва), Анхель Вилькер (ФК "Ахмат" г. Грозный) и еще 4 игрока из молодежных команд клубов Премьер-Лиги.

Фото: FCLMNEWS.ru

Заместитель председателя юридического комитета РФС Денис Рогачев прокомментировал данный, не совсем стандартный ход. "Мы не все красные карточки не переносим. В пресс-релизе упомянуты только одноматчевые и двухматчевые дисквалификации. Если игрок нанес оппоненту травму и получил дисквалификацию на шесть игр, либо была бы драка с удалениями и длительными отстранениями, тогда эти лица не подпадают под эту своеобразную футбольную амнистию. Поэтому мы обсудили на совещании, что перед каждым сезоном Исполком будет собираться и рассматривать относительно легкие дисквалификации, освобождать от наказаний. Это будет после каждого сезона" - заявил Рогачев.

Как можно понять из его слов, это одно из нововведений этого лета, которое отныне будет практиковаться ежегодно. Почему это впервые произошло именно в этом году, объяснить не представляется возможным. Особых предпосылок к этому не было. А подробностей о том, кто был инициатором новшества, пока что не последовало. Болельщики "Спартака" в социальных сетях уже возмущаются тем, что Кверквелии отменили дисквалификацию, а Джикии в прошлом году - нет.

Любопытно, что в первом официальном матче нового сезона, который состоялся в рамках суперкубка России в Нижнем Новгороде, грузинский защитник "Локомотива" вновь отличился с отрицательной стороны. На 113-й минуте Кверквелия ударил Бекао и получил прямую красную карточку. Несмотря на амнистию и снисходительность РФС, Соломону было бы неплохо задуматься над своим поведением, ведь в первую очередь оно мешает его собственной команде.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Кверквелия
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
нет. не должно быть никаких амнистий.

Не, вопрос, тогда и Зениту технарь за превышение лимита на легов, а по факту, вы откупились.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (2)
online

А они что на красной карточке описывают всю драму происшествия? Красная карточка она означает дисквалификацию игрока независимо от состава нарушения. Тогда уж нужно создавать аналог спортивного суда. А так собрался исполком и наое вам отменил положение регламента. Вопрос, кто занес и сколько?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
конечно.....так то новый сезон..кто старое помянет-тому самые знаете что
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
нет. не должно быть никаких амнистий.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.