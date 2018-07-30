Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право

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- о ситуации вокруг лучшего игрока "Локомотива" прошлого сезона по версии болельщиков, который в последнее время взялся хулиганить.Началось все с того, что Кверквелия получил красную карточку в матче 30-го тура чемпионата 2017-2018 против "Арсенала". Та встреча ничего не решала, поскольку "Локомотив" уже успел оформить свое чемпионство. Тем не менее, центральный защитник "железнодорожников" не смог обойтись без лишних эмоций. За несколько минут до конца он сыграл рукой, получил вторую желтую карточку и был изгнан с поля. Согласно правилам, Соломон должен был пропустить первый тур нового сезона из-за автоматической дисквалификации.Но в этот понедельник ничто не помешало ему сыграть против "Уфы". Все дело в том, что 26 июля состоялось заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочих было принято следующее решение -Заместитель председателя юридического комитета РФС Денис Рогачев прокомментировал данный, не совсем стандартный ход. "" - заявил Рогачев.Как можно понять из его слов, это одно из нововведений этого лета, которое отныне будет практиковаться ежегодно. Почему это впервые произошло именно в этом году, объяснить не представляется возможным. Особых предпосылок к этому не было. А подробностей о том, кто был инициатором новшества, пока что не последовало. Болельщики "Спартака" в социальных сетях уже возмущаются тем, что Кверквелии отменили дисквалификацию, а Джикии в прошлом году - нет.Любопытно, что в первом официальном матче нового сезона, который состоялся в рамках суперкубка России в Нижнем Новгороде, грузинский защитник "Локомотива" вновь отличился с отрицательной стороны. На 113-й минуте Кверквелия ударил Бекао и получил прямую красную карточку. Несмотря на амнистию и снисходительность РФС, Соломону было бы неплохо задуматься над своим поведением, ведь в первую очередь оно мешает его собственной команде.