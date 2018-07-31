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Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива"

Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано на четыре года.

В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.

ФК "Локомотив"
Теги: Хеведес Локомотив Трансферы
Сегодня, 19:28
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5
(5)
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ведь наша лига становится сильнее после таких трансферов. Может быть даже "дороже" как "продукт" для зарубежного ТВ...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Второй топовый игрок,ну что сказать,молодцы,главное чтобы играли в полную силу,а не номер отбывали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 19:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Отличное усиление под ЛЧ и конечно же большой плюс для нашей лиги в целом. Молодцы Локо.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
если Палычу его удастся вернуть в его былую форму хотя бы на 70% будет одним из лучших защитников в нашей лиге!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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