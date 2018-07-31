Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива"

Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано на четыре года.В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.