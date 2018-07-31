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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (19)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (19)
15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (17)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (17)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
11:47
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (55)
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (55)
11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива"
Защитник "Шальке" и сборной Германии Бенедикт Хеведес подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано на четыре года.
В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.
ФК "Локомотив"
В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.
ФК "Локомотив"
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