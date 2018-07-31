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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео)
Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов после ничьей с ЦСКА (0:0) ответил на вопросы журналистов.
- В обороне я нормально сыграть, а игрой в атаке чуть недоволен, нужно было больше помогать ребятам. Чуть не получилось.
- Можно назвать игру успешной?
- Слава богу, что сыграли на ноль. Что касается выиграли или проиграли, то наша команда всегда будет играть на победу. В голове хотели выиграть этот матч. В конце могли забить, но не получилось.
- Готовы и дальше играть на позиции центрального защитника?
- Да, на сборах главный тренер практиковал это. Без проблем.
- Как относитесь к интернет мему "Полуяхтов - гений"?
- Слышал, но спокойно к этому отношусь. (улыбается)
- Болельщики флешмобы объявляют в вашу поддержку. Благодарны им?
- Ну конечно. Если они так говорят, это их дело.
- Довольны игрой команды в целом сегодня?
- Был сумбур, первая игра, волнение. Хотелось показать себя перед болельщиками, но не всегда все получается. Ребята старались, бились друг за друга.
- Каково играть против Фернандеса, заслуженного мастера спорта?
- Мурашек вроде не было, все нормально. В борьбу и он хорошо идет, и я.
Иван Долинин, Rusfootball.info
- В обороне я нормально сыграть, а игрой в атаке чуть недоволен, нужно было больше помогать ребятам. Чуть не получилось.
- Можно назвать игру успешной?
- Слава богу, что сыграли на ноль. Что касается выиграли или проиграли, то наша команда всегда будет играть на победу. В голове хотели выиграть этот матч. В конце могли забить, но не получилось.
- Готовы и дальше играть на позиции центрального защитника?
- Да, на сборах главный тренер практиковал это. Без проблем.
- Как относитесь к интернет мему "Полуяхтов - гений"?
- Слышал, но спокойно к этому отношусь. (улыбается)
- Болельщики флешмобы объявляют в вашу поддержку. Благодарны им?
- Ну конечно. Если они так говорят, это их дело.
- Довольны игрой команды в целом сегодня?
- Был сумбур, первая игра, волнение. Хотелось показать себя перед болельщиками, но не всегда все получается. Ребята старались, бились друг за друга.
- Каково играть против Фернандеса, заслуженного мастера спорта?
- Мурашек вроде не было, все нормально. В борьбу и он хорошо идет, и я.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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