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Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео)

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов после ничьей с ЦСКА (0:0) ответил на вопросы журналистов.



- В обороне я нормально сыграть, а игрой в атаке чуть недоволен, нужно было больше помогать ребятам. Чуть не получилось.

- Можно назвать игру успешной?

- Слава богу, что сыграли на ноль. Что касается выиграли или проиграли, то наша команда всегда будет играть на победу. В голове хотели выиграть этот матч. В конце могли забить, но не получилось.

- Готовы и дальше играть на позиции центрального защитника?

- Да, на сборах главный тренер практиковал это. Без проблем.

- Как относитесь к интернет мему "Полуяхтов - гений"?

- Слышал, но спокойно к этому отношусь. (улыбается)

- Болельщики флешмобы объявляют в вашу поддержку. Благодарны им?

- Ну конечно. Если они так говорят, это их дело.

- Довольны игрой команды в целом сегодня?

- Был сумбур, первая игра, волнение. Хотелось показать себя перед болельщиками, но не всегда все получается. Ребята старались, бились друг за друга.

- Каково играть против Фернандеса, заслуженного мастера спорта?

- Мурашек вроде не было, все нормально. В борьбу и он хорошо идет, и я.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Полуяхтов Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 22:14
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