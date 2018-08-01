Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что отказаться от финансирования государством российского футбола пока нельзя.

"На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола – это приведет к значительно долговременному спаду. Тем не менее должны быть выстроены правила игры. Нужно найти правильный баланс между государством и частным бизнесом, между интересами наших клубов на международной арене и интересами российского чемпионата", - приводит слова Дворковича РБК.
Теги: Дворкович
Сегодня, 02:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.