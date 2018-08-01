Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Губерниев - о Смолове: врезаться и сбежать - как-то не по-змсовски

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что побег нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова с места ДТП, в которое тот попал сегодня ночью, не соответствует званию заслуженного мастера спорта.

"Врезаться и сбежать - как- то не по-змсовски ... Эх, Федя, Федя..." - написал Губерниев в Инстаграме.

Теги: Губерниев Смолов
Сегодня, 18:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(5)
№7 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Биатлон для Губерниева стал слишком мелок
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так он же за кэшбэком побежал smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: casabl (Сегодня, 18:39) #
  • +3
  •  (5)

Ну и чо засранца обсуждать?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:31) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
как- то не по-змсовски

похоже одноклеточные быдлопетросяны, выдающие себя за журналистов, нашли себе новый мем
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (5)

Трус не играет в хоккей (с)
а тут футбол, типа.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Он Самый (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (8)

Разве он сбежал? Он же вызвал эвакуатор. Оставил свои данные.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:16) #
  • -1
  •  (7)

Заманали на футбольном сайте
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.