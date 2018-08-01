Дмитрий Губерниев - о Смолове: врезаться и сбежать - как-то не по-змсовски

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что побег нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова с места ДТП, в которое тот попал сегодня ночью, не соответствует званию заслуженного мастера спорта."Врезаться и сбежать - как- то не по-змсовски ... Эх, Федя, Федя..." - написал Губерниев в Инстаграме.