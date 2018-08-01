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Василий Березуцкий: у меня есть много предложений стать тренером, в том числе главным

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о наличии многочисленных предложений по работе тренером.

"Что касается того, представляю ли я себя тренером, то не исключено. Мы же учимся на лицензию. Хотя я не гонюсь за тренерской работой. Не понимаю, зачем мне сейчас заниматься примерно тем же самым, от чего я немного устал. Хотя уже много футбольных предложений. Я говорил про четыре-пять предложений? Это я только о тех, что поступили за последний день. А вообще, у меня много предложений войти в тренерский штаб. Где-то и главным тренером – от уровня команды зависит. Но я пока взял паузу до зимы. Хотя, может, через полгода предложений вообще не будет", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 20:14
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(2)
№2 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 20:58) #
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Помощник Игнашевича
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: khmel Питер (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо Василий.Шоу двойников.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
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