Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото)

Сага с переходом уругвайского нападающего, который, по сведениям Нобеля Арустамяна, испытывал проблемы при прохождении медобследования, завершилась.ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании 3-летнего контракта с бывшим футболистом "Халл Сити". Сообщается, что к тренировкам с новыми партнёрами Абель Эрнандес приступит уже завтра.