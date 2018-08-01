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Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото)

Сага с переходом уругвайского нападающего, который, по сведениям Нобеля Арустамяна, испытывал проблемы при прохождении медобследования, завершилась.

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании 3-летнего контракта с бывшим футболистом "Халл Сити". Сообщается, что к тренировкам с новыми партнёрами Абель Эрнандес приступит уже завтра.

Теги: Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 21:57
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19
(9)
№19 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А днем уже отправляли его домой в Уругвай или в Халл, а тут выздоровел к вечеру.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№18 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Васин круче.


Чем айцо?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№17 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (3)

ЦСКА сможет разорвать контракт с Эрнандесом в случае травмы без компенсации

Стали известны детали контракта Абеля Эрнандеса с московским ЦСКА. Сегодня «армейцы» объявили о подписании с игроком трехлетнего соглашения.

Как стало известно Sport24, зарплата футболиста в ЦСКА составит 1,8 миллиона евро. Также в контракте Эрнандеса прописан пункт, предусматривающий возможность расторжения соглашения в случае травмы.

Как рассказал источник в окружении футболиста, руководство ЦСКА настояло на внесении в контракт условия, согласно которому отношения с игроком могут быть разорваны без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№16 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:46) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
за Веллитона!за Спартак!
Пуловые!Это только начало!
нужно быть злопамятным,когда против справедливости..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:42) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
С утра ослики кричали что не нужен им этот хрустальхорошо что не впарили инвалида,а теперь резко переобулись,опять Гинер гением стал,(с долгом в 200 млн),а после Крыльев все по теткам сидели))Я лично рад пляскам на граблях,Олонаре и Гонсалес не научили ничему харьковского осла)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:20) #
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Цитата: Blessing
Васин круче.

Акинфеев еще круче, но он не любит в штрафную бегать. Ему в воротах нравится.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я ухожу.
Вообще знаете, почему женщины даже в порнофильмах любят отcocaть у коня а не у свиньи? Потому, что конь атлетично сложен и у коня длинный... а что свинья? НУ не будет же Саша Грей при всех своих способностях жарить котлеты и лепить пельмени на камеру...

это в порно..
а по жизни посмотришь на картинку..половина полумужчин ,зачем-то снявшие майку..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Васин круче.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вообще знаете, почему женщины даже в порнофильмах любят отcocaть у коня а не у свиньи? Потому, что конь атлетично сложен и у коня длинный... а что свинья? НУ не будет же Саша Грей при всех своих способностях жарить котлеты и лепить пельмени на камеру...
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Lols
00% так и есть, доипались до его Ахилла, покатали по больничкам, чтобы уменьшить его зарплату)) многоходовочка Гинера))


Ну да , доктора ковыряли в носу " ну не знаю, как вы вообще молодой человек до сих пор ходите")))) Бабаев сокрушенно цокал языком и разводил руками, Пока Абель не согласился на все условия ЦСКА)))

А Нобель- кто он такой вообще? Такой же говноинсайдер , как и Рабинер в Спартаке. Бармены, уборщицы, сосед надувальщка мячей в Ватутинках....- его источники. В трансферы ЦСКА никаких Нобелей не пускают даже близко.

Я этого придурка вообще не читаю, после того , как 2 года назад летом Нобель верещал, что "ЦСКА готовит трансфЕРНУЮ БОМБУ", А В ИТОГЕ кое- как взяли Думбия на полгода, в последний день , на флажке.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Учитывая болячки этого хрусталя его запросы по личке и подъемным это серьезный риск
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Опять Гинер всех наипал)))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: P. Holmberg
Походу еще один шахер- махер от Гинера))

100% так и есть, доипались до его Ахилла, покатали по больничкам, чтобы уменьшить его зарплату)) многоходовочка Гинера))
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!

Цитата: Я ухожу.
Болеет за:
«Спартак»

Ну хоть так...
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (6)

классное усиление, но пугает его трамвматичность
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Lols
Нобель оказывается писдабол, ЦСКА с приобретением классного форварда, в чемпионшипе забивал только так, классное усиление


Да не. Все реально окуели, никто не ожидал после целой серии инфы про травмы, заваленые медоосмотры. Походу еще один шахер- махер от Гинера))))) Спецом запускали шумиху, что типа отказались. Видимо , чтобы сбить аппетиты Абеля и агента. Они ведь там чуть ли не 6 млн. хотели + 5 млн. бонуса.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Опять метр с кепкой обосрался в своих инсайдах
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: honey (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну что, сейчас самое главное, сколько матчей он сможет сыграть и не сломаться? \
Посмотрим, конечно статистика у него классная, но...
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:59) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Нобель оказывается писдабол, ЦСКА с приобретением классного форварда, в чемпионшипе забивал только так, классное усиление
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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