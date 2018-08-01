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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото)
Сага с переходом уругвайского нападающего, который, по сведениям Нобеля Арустамяна, испытывал проблемы при прохождении медобследования, завершилась.
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании 3-летнего контракта с бывшим футболистом "Халл Сити". Сообщается, что к тренировкам с новыми партнёрами Абель Эрнандес приступит уже завтра.
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании 3-летнего контракта с бывшим футболистом "Халл Сити". Сообщается, что к тренировкам с новыми партнёрами Абель Эрнандес приступит уже завтра.
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