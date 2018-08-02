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В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказал свое мнение о перспективах российского футбола.

Нужно менять структуру финансирования. Не должно быть субсидирования из бюджетных организаций. Весь мир давно зарабатывает на футболе. Мы на него только тратим. Это неграмотно, мы должны от этого уходить. Поэтому все футболисты, которые могут уехать и получать там такую же зарплату, должны пробовать себя там. Это должно стать приоритетной задачей, чтобы чемпионат рос.

Мы должны научиться капитализировать футбол. Мы не должны тратить на него деньги. Один из вариантов — уход из него государственных компаний. Футболисты, которые зарабатывают больше, должны уезжать. Те, кто достоин", — приводит слова Березуцкого Чемпионат.
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 10:10
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 10:24) #
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Стоит урезать зарплаты и почти все чуже-сранцы уедут и половина российских футболистов свалит за рубеж, где будут платить больше... Все очень просто!.
Ну и, естественно, в Клубном рейтинге Россия опуститься в третий десяток, а Сборная. России скорее всего выиграет от этого, в ней будут играть большей частью те, кто закрепится в нормальных зарубежных клубах... Такой расклад будет...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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