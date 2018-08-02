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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высказал свое мнение о перспективах российского футбола.
Нужно менять структуру финансирования. Не должно быть субсидирования из бюджетных организаций. Весь мир давно зарабатывает на футболе. Мы на него только тратим. Это неграмотно, мы должны от этого уходить. Поэтому все футболисты, которые могут уехать и получать там такую же зарплату, должны пробовать себя там. Это должно стать приоритетной задачей, чтобы чемпионат рос.
Мы должны научиться капитализировать футбол. Мы не должны тратить на него деньги. Один из вариантов — уход из него государственных компаний. Футболисты, которые зарабатывают больше, должны уезжать. Те, кто достоин", — приводит слова Березуцкого Чемпионат.
Нужно менять структуру финансирования. Не должно быть субсидирования из бюджетных организаций. Весь мир давно зарабатывает на футболе. Мы на него только тратим. Это неграмотно, мы должны от этого уходить. Поэтому все футболисты, которые могут уехать и получать там такую же зарплату, должны пробовать себя там. Это должно стать приоритетной задачей, чтобы чемпионат рос.
Мы должны научиться капитализировать футбол. Мы не должны тратить на него деньги. Один из вариантов — уход из него государственных компаний. Футболисты, которые зарабатывают больше, должны уезжать. Те, кто достоин", — приводит слова Березуцкого Чемпионат.
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