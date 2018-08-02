Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Геркус: работа по усилению еще не закончена. Хотим получить игрока атаки

Президент "Локомотива" в своем твиттере Илья Геркус сообщил, что клуб собирается подписать игрока атаки.

"Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто огненные варианты.

Спортивный департамент работает работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения – все будет!" – написал Геркус в твиттере.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 11:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Нападение укрепить необходимо!!! Эдер явно не тот, кто способен стабильно делать результат.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.