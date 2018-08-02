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France Football: "Лестер" намерен приобрести Квинси Промеса

По информации France Football, нападающий "Спартака" Квинси Промес попал в сферу интересов "Лестера".

Голландец входит в шорт-лист Клода Пюэля, возглавляющего "лис".

Помимо Промеса в этот список входят Николя Пепе из "Лилля", а также Торган Азар из менхенгладбахской "Боруссии" и Рашид Геззаль из "Монако".
Теги: Лестер Промес
Сегодня, 15:16
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(2)
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
на рынке корову спартак продавал, никто за корову цены не давал.
хоть многим была коровёнка нужна, но, видно, не нравилась людям она.


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не много ли предложений, господа, и всё поди без пошлины....?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (6)

у них 10 числа окно закрывается,вроде.не перейдет.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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