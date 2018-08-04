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Битва чемпионов. Чего нам ждать от главного матча лета?
Уже во втором туре РПЛ нас ждет по-настоящему жаркое противостояние двух последних чемпионов страны. Rusfootball.info анализирует форму «Локомотива» и «Спартака» в преддверии сегодняшнего сражения и оценивает шансы обеих команд на успех.
В позапрошлом сезоне московский «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет, тем самым заодно прервав 6-летнюю гегемонию ЦСКА и «Зенита» в чемпионате России по футболу. На следующий сезон титул остался в Москве и снова с ярким оттенком сенсации: на этот раз «Локомотив» выиграл лигу впервые за 14 лет, и снова под руководством Юрия Семина.
Оба сезона были очень похожи друг на друга не только по неожиданности исхода, но и по сюжету. И красно-белые, и красно-зеленые в преддверии своих триумфов уходили на зимний перерыв с внушительными отрывами от преследователей. При этом обе команды много забивали в концовках, много выигрывали с минимальным счетом и становились чемпионами за несколько туров до конца турнира.
Любителям футбола невероятно повезло, что, в отличие от мартовской вывески, личное противостояние этих клубов пройдет в теплую летнюю погоду. Именно поэтому все мы вправе ожидать качественного футбола и понятной ТВ-картинки (хоть и не на федеральном канале). Если второму ничего помешать не должно, то с первым могут возникнуть проблемы. Почему? Начнем с «Локомотива».
Центральная зона – все то же слабое место
Парадоксально, что у «железнодорожников» вся игра с мячом строится через потрясающее взаимопонимание сразу трех креативных центральных полузащитников – Ману Фернандеша и братьев Миранчуков, а уязвимым местом все равно является центр поля. Несмотря на высокий уровень мастерства Денисова, позиция второго опорника в команде проседала еще в прошлом году. В каких-то матчах ее пытались закрыть Коломейцев и Тарасов, где-то (как в Лиге Европы и в начале сезона) тренерский штаб и вовсе пробовал замаскировать проблему переходом на тройку защитников. На матч в Нижнем Новгороде за Суперкубок против ЦСКА в основе вышел Дмитрий Баринов. И ошибки начались уже в начале игры:
Опорники высоко выдернулись в прессинг и оголили центральную зону, куда умно отклеился Чалов. При этом Алану Дзагоеву также предоставили время и пространство на быстрый выход из-под прессинга. Как результат – опасный выход ЦСКА уже на 3 минуте матча.
Недостаток игрока в свободной зоне подбора
В той же игре против ЦСКА неоднократно возникали ситуации, при которых у «Локо» не клеился выход из обороны в атаку из-за недостатка игроков во фланговых зонах и в зоне подбора. Нещадно критикуемый всеми Эдер несколько раз удачно открывался в подыгрыш и пытался развернуть атаку, но для ее развития просто не хватало партнеров. К примеру, в данном эпизоде нет игрока на правом фланге:
Уже в матче с «Уфой» Юрий Семин попытался решить эту проблему с помощью выхода в старте Джефферсона Фарфана, и нужно сказать, что решение частично сработало:
Более того, первый опасный момент «Локомотива» в том матче был извлечен как раз благодаря грамотной игре Фарфана в зоне подбора после борьбы Эдера за верховой мяч:
А во втором тайме, когда перуанец остался единственным нападающим команды на поле, «Локомотив» даже в нескольких эпизодах напомнил о своих мощных контрвыпадах, опять же, благодаря грамотной игре Джеффа на свободном пространстве:
В данном эпизоде Фарфан резким движением на скорости обыграл опорного полузащитника соперника и сразу же вторым касанием мягко выкатил мяч партнеру (Фернандешу).
Исходя из второго тайма матча с «Уфой», логично ждать в субботу в стартовом составе именно перуанца, причем в качестве единственного форварда, т.к. «Спартак» наверняка предоставит много свободного пространства, и контратакующий потенциал Фарфана будет в таких условиях весьма кстати.
Высокая игра фланговых защитников
Вообще, этот тезис достаточно спорный, ведь в сегодняшнем «Локомотиве» Владислав Игнатьев – одна из главных атакующих сил. Команда очень часто выходит в атаку именно через правого латераля. Резкий разворот атак под подключение Игнатьева – один из основных наигранных элементов игры команды:
Тем не менее, соперники регулярно пользуются такими подключениями. Та же «Уфа» крайне активно включала в игру Йокича в зоне Владислава, а в игре за Суперкубок из-за неграмотной игры Рыбуся ЦСКА создал свой первый опасный момент:
Фернандес получает уйму времени на продвижение мяча на фланге. Тем временем, умница Чалов вновь грамотно отклеивается в зону 14 от центральных защитников. Рыбусь выбрасывается встречать Марио, и между ним и Чорлукой появляется громадный разрыв, куда спокойно открывается под передачу Чалов. При этом Баринов вновь смотрит футбол, а Федор переводит мяч под мощный выстрел Щенникову.
О «Спартаке» - гораздо меньше
«Спартак» впервые за очень долгий период готовился к сезону в тишине и без скандалов. Абсолютно по всем категориям спортивных новостей красно-белые сенсационно уступают своим конкурентам. Тренерские перестановки – это к «Зениту», уход звезд-лидеров – ЦСКА, громкие трансферы – «Локомотив», «желтые» обсуждения футболистов – Федор Смолов.
Но в нашей статье о «Спартаке» будет сказано гораздо меньше, чем о «Локо» прежде всего, потому, что команда успела сыграть всего один официальный матч (который начался с быстрого гола и был крайне скудным на события).
Тем не менее, проблемы в игре команды есть, хоть их и не так много.
Позиционное нападение и менталитет
В игре против «Оренбурга» красно-белые быстро забили мяч (причем довольно курьезный) и спокойно ушли на перерыв, ведя в счете. Тем не менее, с развитием преимущества у команды были очевидные проблемы. Практически всю игру спокойно пресекая скудные попытки соперника выйти в атаку уже в середине поля, «Спартак» упирался в плотный организованный оборонительный блок и ничего не мог с ним придумать. Зная ментальность команды Массимо Карреры, это очень рискованный путь, ведь кто-кто, а «Спартак» всегда готов пропустить совершенно ненужный дурацкий гол в последние 15 минут матча и «поплыть».
С другой стороны, в отличие от прошлого сезона, команда действительно сыграла свой матч первого тура очень уверенно и практически без ошибок. Более того, во втором тайме на поле вышел не Ханни, а Ивелин Попов, что говорит о том, что тренерский штаб не настаивал на развитии преимущества.
К тому же, «Спартак» стал активно применять дальние удары, причем от тех футболистов, кто занимался этим в предыдущих сезонах не так часто. К примеру, единственный гол был забит после того, как Комбарова вывели на удар через розыгрыш углового. С хлестким и точным выстрелом Дмитрия вратарь соперника справился неуверенно, что закончилось неразберихой в штрафной и триумфом красно-белых. Чуть позже во втором тайме опасно заряжал издали Роман Зобнин.
Выводы
Нужно сказать, что пока что потенциал «Спартака» кажется главной загадкой турнира. Судя по межсезонке и игре первого тура, лидеры команды в лице Глушакова и Комбарова вернулись в хорошую форму, а Роман Зобнин вообще выглядел с «Оренбургом» так, будто он до сих пор носится на чемпионате мира. Не обрезался Фернандо, фланговых защитников грамотно страховали, никаких детских ошибок. Это с учетом отсутствия в составе индивидуально сильных Адриано и Ханни.
Что касается «Локомотива», то здесь проблем пока что гораздо больше. Синдром второго сезона никогда не проходит бесследно, и после двух неудач на старте сегодня красно-зеленых ждет главное испытание этого лета. Впервые за долгое время на «Локомотив» будет оказываться даже большее давление, чем на «Спартак».
Ждать качественного атакующего футбола во втором туре чемпионата достаточно опрометчиво. Но все-таки это дерби, а в дерби скучно точно не бывает.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
В позапрошлом сезоне московский «Спартак» стал чемпионом впервые за 16 лет, тем самым заодно прервав 6-летнюю гегемонию ЦСКА и «Зенита» в чемпионате России по футболу. На следующий сезон титул остался в Москве и снова с ярким оттенком сенсации: на этот раз «Локомотив» выиграл лигу впервые за 14 лет, и снова под руководством Юрия Семина.
Оба сезона были очень похожи друг на друга не только по неожиданности исхода, но и по сюжету. И красно-белые, и красно-зеленые в преддверии своих триумфов уходили на зимний перерыв с внушительными отрывами от преследователей. При этом обе команды много забивали в концовках, много выигрывали с минимальным счетом и становились чемпионами за несколько туров до конца турнира.
Любителям футбола невероятно повезло, что, в отличие от мартовской вывески, личное противостояние этих клубов пройдет в теплую летнюю погоду. Именно поэтому все мы вправе ожидать качественного футбола и понятной ТВ-картинки (хоть и не на федеральном канале). Если второму ничего помешать не должно, то с первым могут возникнуть проблемы. Почему? Начнем с «Локомотива».
Центральная зона – все то же слабое место
Парадоксально, что у «железнодорожников» вся игра с мячом строится через потрясающее взаимопонимание сразу трех креативных центральных полузащитников – Ману Фернандеша и братьев Миранчуков, а уязвимым местом все равно является центр поля. Несмотря на высокий уровень мастерства Денисова, позиция второго опорника в команде проседала еще в прошлом году. В каких-то матчах ее пытались закрыть Коломейцев и Тарасов, где-то (как в Лиге Европы и в начале сезона) тренерский штаб и вовсе пробовал замаскировать проблему переходом на тройку защитников. На матч в Нижнем Новгороде за Суперкубок против ЦСКА в основе вышел Дмитрий Баринов. И ошибки начались уже в начале игры:
Опорники высоко выдернулись в прессинг и оголили центральную зону, куда умно отклеился Чалов. При этом Алану Дзагоеву также предоставили время и пространство на быстрый выход из-под прессинга. Как результат – опасный выход ЦСКА уже на 3 минуте матча.
Недостаток игрока в свободной зоне подбора
В той же игре против ЦСКА неоднократно возникали ситуации, при которых у «Локо» не клеился выход из обороны в атаку из-за недостатка игроков во фланговых зонах и в зоне подбора. Нещадно критикуемый всеми Эдер несколько раз удачно открывался в подыгрыш и пытался развернуть атаку, но для ее развития просто не хватало партнеров. К примеру, в данном эпизоде нет игрока на правом фланге:
Уже в матче с «Уфой» Юрий Семин попытался решить эту проблему с помощью выхода в старте Джефферсона Фарфана, и нужно сказать, что решение частично сработало:
Более того, первый опасный момент «Локомотива» в том матче был извлечен как раз благодаря грамотной игре Фарфана в зоне подбора после борьбы Эдера за верховой мяч:
А во втором тайме, когда перуанец остался единственным нападающим команды на поле, «Локомотив» даже в нескольких эпизодах напомнил о своих мощных контрвыпадах, опять же, благодаря грамотной игре Джеффа на свободном пространстве:
В данном эпизоде Фарфан резким движением на скорости обыграл опорного полузащитника соперника и сразу же вторым касанием мягко выкатил мяч партнеру (Фернандешу).
Исходя из второго тайма матча с «Уфой», логично ждать в субботу в стартовом составе именно перуанца, причем в качестве единственного форварда, т.к. «Спартак» наверняка предоставит много свободного пространства, и контратакующий потенциал Фарфана будет в таких условиях весьма кстати.
Высокая игра фланговых защитников
Вообще, этот тезис достаточно спорный, ведь в сегодняшнем «Локомотиве» Владислав Игнатьев – одна из главных атакующих сил. Команда очень часто выходит в атаку именно через правого латераля. Резкий разворот атак под подключение Игнатьева – один из основных наигранных элементов игры команды:
Тем не менее, соперники регулярно пользуются такими подключениями. Та же «Уфа» крайне активно включала в игру Йокича в зоне Владислава, а в игре за Суперкубок из-за неграмотной игры Рыбуся ЦСКА создал свой первый опасный момент:
Фернандес получает уйму времени на продвижение мяча на фланге. Тем временем, умница Чалов вновь грамотно отклеивается в зону 14 от центральных защитников. Рыбусь выбрасывается встречать Марио, и между ним и Чорлукой появляется громадный разрыв, куда спокойно открывается под передачу Чалов. При этом Баринов вновь смотрит футбол, а Федор переводит мяч под мощный выстрел Щенникову.
О «Спартаке» - гораздо меньше
«Спартак» впервые за очень долгий период готовился к сезону в тишине и без скандалов. Абсолютно по всем категориям спортивных новостей красно-белые сенсационно уступают своим конкурентам. Тренерские перестановки – это к «Зениту», уход звезд-лидеров – ЦСКА, громкие трансферы – «Локомотив», «желтые» обсуждения футболистов – Федор Смолов.
Но в нашей статье о «Спартаке» будет сказано гораздо меньше, чем о «Локо» прежде всего, потому, что команда успела сыграть всего один официальный матч (который начался с быстрого гола и был крайне скудным на события).
Тем не менее, проблемы в игре команды есть, хоть их и не так много.
Позиционное нападение и менталитет
В игре против «Оренбурга» красно-белые быстро забили мяч (причем довольно курьезный) и спокойно ушли на перерыв, ведя в счете. Тем не менее, с развитием преимущества у команды были очевидные проблемы. Практически всю игру спокойно пресекая скудные попытки соперника выйти в атаку уже в середине поля, «Спартак» упирался в плотный организованный оборонительный блок и ничего не мог с ним придумать. Зная ментальность команды Массимо Карреры, это очень рискованный путь, ведь кто-кто, а «Спартак» всегда готов пропустить совершенно ненужный дурацкий гол в последние 15 минут матча и «поплыть».
С другой стороны, в отличие от прошлого сезона, команда действительно сыграла свой матч первого тура очень уверенно и практически без ошибок. Более того, во втором тайме на поле вышел не Ханни, а Ивелин Попов, что говорит о том, что тренерский штаб не настаивал на развитии преимущества.
К тому же, «Спартак» стал активно применять дальние удары, причем от тех футболистов, кто занимался этим в предыдущих сезонах не так часто. К примеру, единственный гол был забит после того, как Комбарова вывели на удар через розыгрыш углового. С хлестким и точным выстрелом Дмитрия вратарь соперника справился неуверенно, что закончилось неразберихой в штрафной и триумфом красно-белых. Чуть позже во втором тайме опасно заряжал издали Роман Зобнин.
Выводы
Нужно сказать, что пока что потенциал «Спартака» кажется главной загадкой турнира. Судя по межсезонке и игре первого тура, лидеры команды в лице Глушакова и Комбарова вернулись в хорошую форму, а Роман Зобнин вообще выглядел с «Оренбургом» так, будто он до сих пор носится на чемпионате мира. Не обрезался Фернандо, фланговых защитников грамотно страховали, никаких детских ошибок. Это с учетом отсутствия в составе индивидуально сильных Адриано и Ханни.
Что касается «Локомотива», то здесь проблем пока что гораздо больше. Синдром второго сезона никогда не проходит бесследно, и после двух неудач на старте сегодня красно-зеленых ждет главное испытание этого лета. Впервые за долгое время на «Локомотив» будет оказываться даже большее давление, чем на «Спартак».
Ждать качественного атакующего футбола во втором туре чемпионата достаточно опрометчиво. Но все-таки это дерби, а в дерби скучно точно не бывает.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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