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Леандро Паредес: я хочу остаться в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно.

"Я тоже об этом слышал. Про "Интер", например. Но я хочу остаться в "Зените", чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом — посмотрим", - цитирует Паредеса "Матч ТВ".
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 05:34
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№1 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 06:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно.
Где ещё ему будут платить такие деньги за такую говноигру?


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
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